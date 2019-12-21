Найшвидший у світі: Rolls-Royce показала незвичайний електричний літак

В Англії компанія Rolls-Royce в рамках проекту ACCEL показала електричний літак, який може стати найшвидшим у світі.

Про це повідомляє AwiationWeek. Літак було продемонстровано публіці в аеропорту Глостершир в місті Ставертон, проте його активні льотні випробування почнуться лише в 2020 році.

Електричний літак проекту ACCEL ainonline.com

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"Створення найшвидшого в світі повністю електричного літака – це революційний крок в авіації. Зараз ми знаходимося на передньому краї розробки технологій, які можуть зіграти основоположну роль в переході до глобальної економіки з нульовим рівнем викидів", – заявив директор Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон.

Інженери компанії планують розвинути швидкість вище 480 кілометрів на годину, що стане рекордом для літаків такого типу. Для цього його оснастять електричною установкою, яка зараз проходить випробування на тестовому апараті ionBird. Попередні випробування показали ефективність установки в 90%.

Електричний літак проекту ACCEL ainonline.com

Установка буде включати три електродвигуни, що здатні видавати до 750 кВт (1020 кінських сил), і батарейний блок з 6 тисячами акумуляторних осередків. Це повинно буде забезпечити машину дальністю польоту в 320 кілометрів.

Електричний літак проекту ACCEL ainonline.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як стартап Faradair Aerospace придумав концепцію біоелектричного гібридного літака, який можна використовувати в якості пасажирського і вантажного повітряного транспорту.

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