Збільшення кількості об'єктів відновлюваної генерації (ВДЕ) без запуску "зелених" аукціонів створює на ринку енергетики кризову ситуацію, яку потрібно терміново вирішувати.

Про це заявив виконуючий обов'язки керівника НЕК Укренерго Всеволод Ковальчук, пише "Ліга Бізнес". За його словами, поточну ситуацію мав виправити ще минулий уряд.

Відновлювана енергетика в Україні googleusercontent.com

"Укренерго" почало попереджати про майбутні проблеми з балансуванням ще 2017 році, а в 2018 році ми просили ввести норми, які дозволили б обмежувати видачу дозволів на будівництво "зеленої" генерації. Цього року ситуацію, що склалася, виправити неможливо. Зараз ми говоримо про порятунок ситуації до кінця 2021-2022 року", – попереджає експерт.

Ковальчук впевнений, що криза, яка виникла на ринку енергетики, з кожним днем погіршується через затримки з будівництва об'єктів відновлюваної енергетики за старим тарифом, затримок зі стартом "зелених" аукціонів і вирішенням проблеми створення систем накопичення енергії.

"Зелений" тариф сьогодні занадто високий. Однак знижувати його потрібно тільки шляхом переговорів, щоб не нашкодити планам інвесторів і так званих "інвестиційних нянь", підкреслює експерт.

При цьому Ковальчук висловив упевненість, що розмір тарифів не є єдиною проблемою, яка загрожує ринку. Окрему увагу потрібно приділити критичному дефіциту балансуючих потужностей, які будуть потрібні для управління енергосистемою після введення об'єктів ВДЕ.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що таке "зелені" аукціони, і як вони будуть працювати в Україні.

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