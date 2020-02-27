Головна Новини
27 лютого • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

На ринку енергетики України назріла криза - Ковальчук

2.2т
Читати матеріал російською

Збільшення кількості об'єктів відновлюваної генерації (ВДЕ) без запуску "зелених" аукціонів створює на ринку енергетики кризову ситуацію, яку потрібно терміново вирішувати.

Про це заявив виконуючий обов'язки керівника НЕК Укренерго Всеволод Ковальчук, пише "Ліга Бізнес". За його словами, поточну ситуацію мав виправити ще минулий уряд.

Відновлювана енергетика в Україні

Відновлювана енергетика в Україні

googleusercontent.com

"Укренерго" почало попереджати про майбутні проблеми з балансуванням ще 2017 році, а в 2018 році ми просили ввести норми, які дозволили б обмежувати видачу дозволів на будівництво "зеленої" генерації. Цього року ситуацію, що склалася, виправити неможливо. Зараз ми говоримо про порятунок ситуації до кінця 2021-2022 року", – попереджає експерт.

Ковальчук впевнений, що криза, яка виникла на ринку енергетики, з кожним днем погіршується через затримки з будівництва об'єктів відновлюваної енергетики за старим тарифом, затримок зі стартом "зелених" аукціонів і вирішенням проблеми створення систем накопичення енергії.

"Зелений" тариф сьогодні занадто високий. Однак знижувати його потрібно тільки шляхом переговорів, щоб не нашкодити планам інвесторів і так званих "інвестиційних нянь", підкреслює експерт.

При цьому Ковальчук висловив упевненість, що розмір тарифів не є єдиною проблемою, яка загрожує ринку. Окрему увагу потрібно приділити критичному дефіциту балансуючих потужностей, які будуть потрібні для управління енергосистемою після введення об'єктів ВДЕ.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що таке "зелені" аукціони, і як вони будуть працювати в Україні.

Кого Маск першим відправить на Марс - дізнайся першим в Telegram GreenOboz

Автор
Алекс Шухарт
Особа
Всеволод Ковальчук
Місце
Україна Київ
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія "Укренерго" Зелені тарифи
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
8
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Как всегда насмешили. Когда говорили что электричество не складируемый товар, а если хранить то в себестоимость возрастает кратно. Украинские горе специалисты всем говорили что у них есть некие разработки, которые помогут решить эту проблему. На продавали панелей, а теперь оказывается что их мощности некуда девать, а деньги платить за свою глупость платить не охото. Теперь проводите компанию, что бы люди покупали аккумуляторы и сами хранили избытки, опустите своих сограждан ещё на деньги...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
что за проблема? вас же много лет уже убеждают, что за зеленой энергетикой будущее...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги