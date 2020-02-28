Правительство Украины может преодолеть острый кризис на рынке "зеленой" энергетики, если найдет деньги для выплат по "зеленым" тарифам, отменит льготные тарифы на свет (PSO) и решит проблему перепроизводства энергии.

Об этом заявил экс-глава Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины Сергей Савчук, пишет "Экономическая правда". По его словам, учет баланса интересов государства и международных инвесторов позволит привлечь в Украину миллиарды евро на развитие "зеленого" будущего страны.

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"Кризисную ситуацию на рынке возобновляемых источников энергии нужно урегулировать. Большинство инвесторов и владельцев объектов "зеленой" генерации видят выход из ситуации в соблюдении нескольких шагов: найти гарантированный источник для выплат по "зеленому" тарифу, трансформировать специальные обязательства (PSO) по поставке электроэнергии для нужд населения и решить проблему перепроизводства электроэнергии", – подчеркивает Савчук.

Для поиска источника финансов для оплаты энергии по "зеленому" тарифу, государственная компания "Гарантированный покупатель" как исполнитель гарантий государства, не должна находиться в постоянном дефиците, уверен эксперт.

Для создания такого источника необходимые средства можно заложить в тариф "Укрэнерго" стопроцентное покрытие стоимости услуги по увеличению доли производства "зеленой" энергии. В итоге нужно уменьшить объем льгот для населения и довести цены за электроэнергию до рыночного уровня, подчеркнул Савчук.

Справиться с кризисом также поможет трансформирование специальных обязательств (PSO) по поставке электроэнергии для нужд населения, которые были возложены на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго". Фактически речь о том, чтобы отменить льготные тарифы на электроэнергию, резюмирует он.

"Гарантированный покупатель", кроме обязательств перед "зеленой" генерацией, еще выполняет специальные обязанности по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей. Этот механизм удерживает цены на электроэнергию для населения на фиксированном уровне. Рынок требует рациональных изменений в PSO, чтобы обеспечить "Гарантированного покупателя" необходимыми доходами для выплат по "зеленому" тарифу", – пишет Савчук.

По его мнению, государству также необходимо урегулировать проблему превышения предложения над спросом на рынке энергии, справиться с проблемой профицитного ценооборазования, обеспечить своевременную оплату небалансов и ввести ответственность за нарушение правил их несвоевременной оплаты.

Ранее OBOZREVATEL писал, то в 2020 году энергетики в Украине будут вынуждены намеренно ограничивать работу возобновляемых источников энергии на 1 млрд кВт*ч.

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