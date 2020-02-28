Уряд України може подолати гостру кризу на ринку "зеленої" енергетики, якщо знайде гроші для виплат за "зеленими" тарифами, скасує пільгові тарифи на світло (PSO) і вирішить проблему перевиробництва енергії.

Про це заявив ексглава Державного агентства енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, пише "Економічна правда". За його словами, облік балансу інтересів держави і міжнародних інвесторів дозволить залучити в Україну мільярди євро на розвиток "зеленого" майбутнього країни.

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"Кризову ситуацію на ринку поновлюваних джерел енергії потрібно врегулювати. Більшість інвесторів і власників об'єктів "зеленої" генерації бачать вихід із ситуації в дотриманні декількох кроків: знайти гарантоване джерело для виплат за "зеленим" тарифом, трансформувати спеціальні зобов'язання (PSO) з постачння електроенергії для потреб населення і вирішити проблему перевиробництва електроенергії", – підкреслює Савчук.

Для пошуку джерела фінансів для оплати енергії за "зеленим" тарифом, державна компанія "Гарантований покупець" як виконавець гарантій держави не повинна перебувати в постійному дефіциті, впевнений експерт.

Для створення такого джерела необхідні кошти можна закласти в тариф "Укренерго" стовідсоткове покриття вартості послуги щодо збільшення частки виробництва "зеленої" енергії. У підсумку потрібно зменшити обсяг пільг для населення і довести ціни за електроенергію до ринкового рівня, підкреслив Савчук.

Справитися з кризою також допоможе трансформування спеціальних зобов'язань (PSO) з постачання електроенергії для потреб населення, які були покладені на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та "Укренерго". Фактично мова про те, щоб скасувати пільгові тарифи на електроенергію, резюмує він.

"Гарантований покупець", крім зобов'язань перед "зеленою" генерацією, ще виконує спеціальні обов'язки щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів. Цей механізм утримує ціни на електроенергію для населення на фіксованому рівні. Ринок вимагає раціональних змін в PSO, щоб забезпечити "Гарантованого покупця" необхідними доходами для виплат за "зеленым" тарифом", – пише Савчук.

На його думку, державі також необхідно врегулювати проблему перевищення пропозиції над попитом на ринку енергії, впоратися з проблемою профіцитного ціноутворювання, забезпечити своєчасну оплату небалансів і ввести відповідальність за порушення правил їх несвоєчасної оплати.

Раніше OBOZREVATEL писав, то в 2020 році енергетики в Україні будуть змушені навмисно обмежувати роботу відновлюваних джерел енергії на 1 млрд кВт*год.

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