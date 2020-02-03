"Последний гвоздь в крышку гроба": в Германии захватили угольную электростанцию

В Германии экологические активисты на 9 часов захватили территорию угольной теплоэлектростанции Datteln IV около города Даттельн.

Об этом сообщает Euronews. По данным издания, активисты после захвата станции заблокировали ее инфраструктуру и выдвинули требования в защиту климата.

Активисты на территории электростанции Datteln IV euronews.com

По версии участников акции протеста, их действия связаны с законом правительства Германии об отказе от угольной энергетики. В нем говорится, что страна прекратит производство электроэнергии из угля до 2038 года.

В свою очередь природоохранные организации и экологические активисты выступают за более ранний отказ от угольной энергетики и считают меры правительства недостаточными.

Для захвата электростанции более 150 активистов взломали ее ворота и оккупировали территорию. Они называют электростанцию ​​Datteln IV, которую пока не ввели в эксплуатацию, и которая должна работать на каменном угле, "последним гвоздем в гроб климатической справедливости".

Впоследствии, когда полиция начала операцию по вытеснению протестующих с территории станции, организаторы заявили о завершении акции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Германии закрыло Филипсбургскую атомную электростанцию мощностью 1468 МВт. Всего в стране останется шесть работающих объектов ядерной энергетики.

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