"Останній цвях у кришку труни": в Німеччині захопили вугільну електростанцію

У Німеччині екологічні активісти на 9 годин захопили територію вугільної теплоелектростанції Datteln IV біля міста Даттельн.

Про це повідомляє Euronews. За даними видання, активісти після захоплення станції заблокували її інфраструктуру і висунули вимоги на захист клімату.

Активісти на території електростанції Datteln IV euronews.com

За версією учасників акції протесту, їхні дії пов'язані з законом уряду Німеччини про відмову від вугільної енергетики. У ньому говориться, що країна припинить виробництво електроенергії з вугілля до 2038 року.

У свою чергу природоохоронні організації і екологічні активісти виступають за більш ранню відмову від вугільної енергетики і вважають заходи уряду недостатніми.

Для захоплення електростанції понад 150 активістів зламали її ворота і окупували територію. Вони називають електростанцію Datteln IV, яку поки не ввели в експлуатацію, і яка повинна працювати на кам'яному вугіллі, "останнім цвяхом в труну кліматичної справедливості".

Згодом, коли поліція почала операцію по витісненню протестувальників з території станції, організатори заявили про завершення акції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що уряд Німеччини закрив Філіпсбургскую атомну електростанцію потужністю 1468 МВт. Всього в країні залишиться шість діючих об'єктів ядерної енергетики.

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