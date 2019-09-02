Газ або пеллети: як вибрати оптимальне паливо для опалення будинку

Коли реалізуєш свою мрію, чи то будування заміського будинку, дачі або котеджу, то саме нагальне питання - а чим опалювати будівлю?

В епоху зростаючих цін і тарифів, коли кожен хоче заощадити і знайти оптимальний варіант, все більше українців розглядають біопаливо у якості альтернативи традиційним джерелам енергії, наприклад, газу. Але все ж – що краще: купити автономний твердопаливний пелетний котел або підключити газовий котел в своєму маєтку.

За інформацією Держенергоефективності, держава активно підтримує ініціативи українців, які вирішили використовувати енергозберігаючі технології в побуті. Так, близько 140 000 наших сімей вже отримали "теплі кредити" для модернізації домашньої інфраструктури та придбання енергозберігаючого обладнання. Близько 26 000 чоловік на сьогоднішній день взяли кредит на покупку за цією програмою твердопаливних котлів (в тому числі і пелетних). Важлива особливість - частину коштів за цією програмою держава компенсує позичальникові – близько 20% (але не більше 12 тис. грн.).

Вартість обладнання

Газові котли впевнено лідирують в цій "номінації" – на ринку великий і різноманітний вибір. Можна навіть непоганий варіант з повною автоматикою і за 10 тис. грн. знайти.

Пелетне обладнання значно дорожче, в середньому, – від 40 тис. грн. до 60 тис. грн. Але не будемо забувати про можливості пільгового кредиту в рамках Державної програми з енергоефективності та енергозбереження.

Встановлення

При установці пеллетного котла потрібно всього лише підготувати місце для його установки, змонтувати димохід, подбати про протипожежні заходи, а також підготувати місце для зберігання сировини. З додаткових витрат – тільки пусконалагоджувальні роботи.

Підключити газовий котел до магістралі непросто - тут без проекту, схем і дозвільної документації не обійдешся. До того ж, можуть знадобитися труби, додаткове обладнання (лічильник, муфти і т.д.) – навіть знижувальна підстанція – при необхідності.

Взагалі в Київській області підключення до газової магістралі на відстані до 100 м з придбанням понижувальної підстанції, може коштувати близько 100 тис. грн.

Опалення

За інформацією Юрія Шафаренко, директора департаменту відновлюваної енергетики Держенергоефективності, для опалення приватного будинку площею 400 м2 необхідно близько 18 тонн пеллет. При середній ціні 3 тис. грн за 1 тонну пеллет протягом всього опалювального періоду буде витрачено 54 тис. грн.

У разі опалення такої ж площі природним газом необхідно 9-10 тис. кубометра газу. В опалювальний період 2018/2019 року ціна 1 тис. кубометрів для населення становила 8549 грн. Тому за весь опалювальний період витрати складуть близько 80 тис. грн.

Таким чином, економія при використанні пелет в опалювальний період складе більше 25 тис. грн.

Експлуатація

У пелетних котлів підвищений коефіцієнт корисної дії. Він сягає близько 90%. Пелети володіють низькою зольністю. Вони практично повністю згоряють. Як правило, при спалюванні 1 кг буде не більше 0,5% золи. Час від часу обладнання потрібно буде чистити.

Газові котли теж мають високий ККД, але ефективність опалення може бути знижена через стрибки тиску в газопроводі. До того ж, потрібно дуже уважно стежити за технічною експлуатацією обладнання. Несправність може привести до витоку газу.

Ну, і в питанні екологічності – пелетне обладнання виграє.

Паливні гранули – це поновлюване джерело енергії. При спалюванні пелети на відміну від газу не шкодять навколишньому середовищу.

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