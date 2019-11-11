Радіоактивні і притягують блискавки? Розвінчано ТОП-5 міфів про сонячну енергетику

Незважаючи на стрімкий прогрес сонячного сегменту ВДЕ, серед українців продовжують "гуляти" окремі міфи про недоліки та небезпеку СЕС, опосередковано уповільнюючи темпи переходу на "чисту" енергію в державі.

Найпоширенішими з них та їхніми контраргументами поділився з OBOZREVATEL технічний директор Voltage Group Дмитро Фурдига.

Представляємо ТОП-5 міфів про приватні "домашні" та промислові сонячні електростанції.

Міф 1. В сонячних панелях знаходяться шкідливі речовини, які негативно впливають на здоров’я місцевих жителів, де функціонує СЕС.

Як і будь-які електронні вироби, окремі різновиди сонячних панелей (залежить від виробника) мають незначний вміст токсичних хімічних речовин, таких, як свинець та кадмій. Вони можуть стати так званою "проблемою" лише в глобальному масштабі - на початку "життя" сонячної панелі (під час її виготовлення) та в кінці терміну експлуатації, коли вона утилізується. Це - два контексти, коли токсичні хімічні речовини можуть потрапити в навколишнє середовище, якщо виробник та утилізатор на "своїх" локаціях не дотримується норм екологічної безпеки. Проте СЕС – це місце, куди надходять вже готові "сонячні" панелі, які будуть утилізуватись тільки через 25 (!) років на спеціальних відведених локаціях, за межами територіальної одиниці, де розташований об’єкт. Тому жодної загрози для місцевої громади вони не представляють.

Міф 2. Сонячні батареї важко встановлювати, і вони є складними для обслуговування.

Всупереч поширеній думці сонячні батареї потребують необтяжливого обслуговування. Оскільки сонячні панелі не мають рухомих частин і є дуже надійними, більшість із них проходить свій 25-річний "рубіж" гарантії і працює далі. Монтування сонячних електростанцій не шкодить грунту та його поверхні. При цьому обслуговування сонячних панелей відбувається за допомогою простих та нешкідливих дій, а також процесів (ремонту, миття панелей водою). Як свідчить досвід, деякі власники не турбуються про регулярне прибирання і вирішують це питання за допомогою дощу.

встановлення сонячної електростанції porady.org.ua

Міф 3. СЕС випромінюють радіацію.

У сонячних панелях немає нічого, що може бути джерелом проникаючого випромінювання (Х, Альфа, Бета чи Гама-частинки). Навіть мобільний телефон є більш шкідливим (хоча він не має жорстке випромінювання, але має шкідливе радіочастотне).

Ще одним доказом є повна відсутність в розділі ОВНС проектної документації (охорона і вплив на навколишнє середовище) будь-яких ознак шкідливого впливу на довкілля. Якщо навіть і цього недостатньо, варто брати дозиметр і наочно переконуватись про повну відсутність будь-якого жорсткого випромінювання від фотомодулів.

Міф 4. СЕС притягують блискавки.

Удар блискавки може спричинити будь-який провідник (наприклад, дерево, лінії електропередач, металеві конструкції і т.і.). Щоб цього не сталося на промислових та приватних сонячних об’єктах будується система захисту від блискавок, яка є обов’язковою для СЕС. Один з розділів проектної документації так і називається - блискавкозахист. Без нього "сонячний" об’єкт просто не може бути введений в експлуатацію. Йдеться про встановлення блискавоприймачів, струмозводів та заземлювачів. Блискавкозахист унеможливлює пошкодження CЕС від можливих блискавок.

Міф 5. Сонячні батареї не працюють в холодну сніжну погоду.

Зима не заважає роботі сонячних батарей настільки, наскільки про це думають. Сонячні батареї просто потрібно очищувати, щоб видаляти накопичений сніг, сміття чи пил, що потрапляють на них. Вони побудовані таким чином, що дозволяють протистояти суворій погоді, включаючи град та мокрий сніг. Крім того, більшість панелей нахилені під кутом, завдяки чому сніг самостійно сповзає з них.

Як недивно, сонячні батареї працюють більш ефективно в холод. Він фактично підвищує ККД за рахунок зниження нагрівання сонячної панелі. Тож холодна погода насправді надзвичайно сприятлива для систем сонячної енергії.

Підсумовуючи аргументи "за" використання сонячних технологій, додамо, що витрати на вартість виробництва сонячної енергії до 2024 року (за даними МЕА) скоротяться ще на 15-35%. Це зробить сонячні енерготехнології ще привабливішими для впровадження на глобальному рівні. Цілком очевидно, що випливаюче з цього факту збільшення інвестицій у сонячну енергію лише підвищить її економічну ефективність та поступово ліквідує існуючі "фобії" завдяки перевіреній надійності і безпечності сонячних електростанцій в цілому.

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