На Фукусиме начали добывать водород с помощью энергии солнца

Около японского города Нами к северу от разрушенной атомной электростанции Фукусима запустили гигантскую станцию по добыче водорода на солнечной энергии.

Об этом сообщает Asian Review. Для реализации проекта потребовалось более $189 млн инвестиций.

Вид на объект с высоты asia.nikkei.com

Завод производит водород с помощью электроэнергии, которую генерирует специально созданная для этих целей солнечная электростанция мощностью 20 МВт, которая занимает территорию в 180 кв км. Зеленое топливо с нулевым уровнем выбросов будет доставляться автоцистернами в крупные мегаполисы вроде Токио.

Во время Олимпийских игр водород также будет использоваться для выработки электроэнергии в местах проживания и отдыха. Предполагается, что водородная станция на солнечной энергии позволит заправлять ежедневно 560 автомобилей на топливных элементах.

На данный момент Япония больше тратит на производство возобновляемой энергии, чем на тепловую или ядерную энергетику. Исследовательский центр в Фукусиме станет испытательным полигоном для технологий, разработанных японской государственной организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Бельгии создадут первую в мире установку по производству экологически чистого водорода мощностью 50 МВт. Объект Hyport Oostende будет работать сугубо на энергии ветрогенераторов.

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