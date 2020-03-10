На Фукусімі почали добувати водень за допомогою енергії сонця

Близько японського міста Нами на північ від зруйнованої атомної електростанції Фукусіма запустили гігантську станцію з видобутку водню на сонячній енергії.

Про це повідомляє Asian Review. Для реалізації проекту було потрібно більше $189 млн інвестицій.

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Завод виробляє водень за допомогою електроенергії, яку генерує спеціально створена для цих цілей сонячна електростанція потужністю 20 МВт, яка займає територію в 180 кв км. Зелене паливо з нульовим рівнем викидів буде доставлятися автоцистернами в великі мегаполіси на кшталт Токіо.

Під час Олімпійських ігор водень також буде використовуватися для вироблення електроенергії в місцях проживання і відпочинку. Передбачається, що воднева станція на сонячній енергії дозволить заправляти щодня 560 автомобілів на паливних елементах.

На даний момент Японія більше витрачає на виробництво відновлюваної енергії, ніж на теплову або ядерну енергетику. Дослідницький центр в Фукусімі стане випробувальним полігоном для технологій, розроблених японською державною організацією з розвитку нових енергетичних та промислових технологій.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Бельгії створять першу в світі установку з виробництва екологічно чистого водню потужністю 50 МВт. Об'єкт Hyport Oostende буде працювати суто на енергії вітрогенераторів.

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