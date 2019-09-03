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3 сентября • обновлено в 16:44
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/ Зеленая энергия и новости экологии

"Мониторим грунт, воду и воздух": в Херсоне рассказали об экологической ситуации

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Экологическая ситуация в Херсонской области является предметом особого внимания органов власти.

"Мы осуществляем ежедневный мониторинг показателей грунта, воды и воздуха", – рассказал OBOZREVATEL глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

"Я дважды в день получаю информацию в виде справки соответствующих служб, в том числе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Мы сотрудничаем и с пограничниками, которые на пунктах въезда-выезда имеют соответствующие приборы для фиксирования отклонений от нормы", – рассказал он.

Херсонская область, иллюстрация

Херсонская область, иллюстрация

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По словам чиновника, "информации о превышении нормы за последние полтора месяца, в том числе за прошедшие сутки, не поступало".

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В то же время глава ОДА рассказал о том, что на среду, 4 сентября, назначено заседание Специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, на котором планируется обсудить вопрос, "есть ли угрозы для экологии Херсонской области, для жизни и здоровья людей".

По его словам, на заседании будут заслушаны руководители разных направлений и разработан план дальнейших действий. "Мы работаем в штатном режиме и планируем и в дальнейшем мониторить ситуацию. В случае каких-то отклонений будем действовать соответственно", – подчеркнул он.

Юрий Гусев сообщил, что подобные совещания собираются регулярно. Так, "мы собирались и в прошлом месяце, чтобы обсудить возможные риски и возможные вызовы".

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Как писал OBOZREVATEL, в конце августа в городе Армянск в аннексированном Крыму, где год назад произошла химическая атака с завода "Титан", заподозрили новую катастрофу. В частности, вода в городе окрасилась в коричневый цвет, а металлические предметы поржавели.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Юрій Гусев
Теги
Экология экологическая катастрофа
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филипп филипыч
филипп филипыч
да пофиг, че там в армянске?
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