"Моніторимо грунт, воду і повітря": в Херсоні розповіли про екологічну ситуацію

Екологічна ситуація в Херсонській області є предметом особливої уваги органів влади.

"Ми здійснюємо щоденний моніторинг показників грунту, води і повітря", – розповів OBOZREVATEL голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

"Я двічі на день отримую інформацію у вигляді довідки відповідних служб, в тому числі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми співпрацюємо і з прикордонниками, які на пунктах в'їзду-виїзду мають відповідні прилади для фіксування відхилень від норми", – розповів він.

Херсонська область, ілюстрація http://olvia-tourne.od.ua

За словами чиновника, "інформації про перевищення норми за останні півтора місяці, в тому числі за минулу добу, не надходило".

У той же час глава ОДА розповів про те, що на середу, 4 вересня, призначено засідання Спеціальної комісії з надзвичайних ситуацій в Херсонській області, на якій планується обговорити питання, "чи є загрози для екології Херсонської області, для життя і здоров'я людей".

За його словами, на засіданні будуть заслухані керівники різних напрямків і розроблений план подальших дій. "Ми працюємо в штатному режимі і плануємо і надалі моніторити ситуацію. У разі якихось відхилень діятимемо відповідно", – підкреслив він.

Юрій Гусєв повідомив, що подібні наради збираються регулярно. Так, "ми збиралися і минулого місяця, щоб обговорити можливі ризики і можливі виклики".

Як писав OBOZREVATEL, в кінці серпня в місті Армянськ в анексованому Криму, де рік тому сталася хімічна атака з заводу "Титан", запідозрили нову катастрофу. Зокрема, вода в місті забарвилася в коричневий колір, а металеві предмети поржавіли.

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