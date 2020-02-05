Європа почала відмовлятися від вугілля: промислові гіганти виступили із заявою

Металургійна компанія SSAB у Швеції заявила про плани відмовитися від вугілля у виробництві сталі й перейти на водень.

Про це повідомляє ZME Science. Загалом компанія планує зробити виробництво сталі вуглецево-нейтральним завдяки електрифікації печей і переходу на поновлювані джерела енергії.

Виробництво сталі

Згідно з програмою трансформації виробництва сталі HYBRIT, в якій беруть участь промислові гіганти SSAB, LKAB і Vattenfall, до 2026 року плануєтьсяу виробничому процесі замінити вугілля воднем. Це дасть змогу знизити викиди в атмосферу СО2 на 7% у Фінляндії і на 10% у Швеції.

"Ми наблизили нашу первісну дату досягнення мети, зсунувши її з 2035 року. Ми пообіцяли нашим клієнтам, що наша безвуглецева сталь вийде на ринки Європи і Північної Америки у 2026 році. Ми переоснащуємо наші фабрики й завершимо всі роботи до 2040 року", – заявив директор з довкілля SSAB Гаррі Леппенен.

Водночас компанія планує вже до 2025 року скоротити викиди СО2 на 25% завдяки переведенню на електрику доменної печі на фабриці в місті Укселесунд. Потім, з 2030 до 2040 року, переобладнають усі домни концерну, щоб до 2045 року досягти повного вуглецевого нейтралітету.

"Основний продукт сталеливарної промисловості – не сталь, а вуглець. У середньому на кожну тонну сталі в атмосферу викидується 1,8 тонни СО2, і цей показник залишався без змін протягом останнього десятиліття. Тепер промисловці намагаються змінити стан речей", – пише видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США сталеливарна компанія Nucor разом із енергетичною компанією Evergy відкриють металургійний завод, який працюватиме на енергії вітрогенераторів потужністю 75 МВт.

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