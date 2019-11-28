"Зеленая" энергетика победит газ и уголь: названы сроки

Энергия из возобновляемых источников к 2030 году станет дешевле, чем энергия, получаемая из ископаемого топлива.

Об этом говорится в исследовании Майке Беккера, аналитика инвестиционной компании AllianceBernstein, сообщает Barrons. Издание отмечает, скорость снижения стоимости "зеленой" энергии опережает расчеты международных агентств.

Иллюстрация stanford.edu

Беккер изучила отчеты Международного энергетического агентства (МЭА) относительно стоимости ветра и солнца, и нашла их слишком пессимистичными. По ее словам, возобновляемая энергия дешевле, чем предполагают аналитики, и со временем будет становиться все более конкурентоспособной по сравнению с источниками ископаемого топлива.

"Мировые лидеры отдают приоритет возобновляемым источникам энергии, таким как солнечная энергия и энергия ветра, чтобы замедлить темпы изменения климата. Однако сейчас "зеленая" генерация дороже традиционных видов топлива: угля и природного газа. Не в пользу возобновляемых источников также говорит их зависимость от погодных условий. Ситуация изменится к 2030 году, когда возобновляемая энергия станет дешевле ископаемой", – отмечает издание.

По оценкам Беккер, ветрогенераторы, которые оснащены аккумуляторными батареями и могут поддерживать подачу электроэнергии даже при отсутствии ветра, уже сейчас дешевле газовых, и чуть дороже угольных станций. При этом аналитик отмечает все еще достаточно высокую цену солнечной энергетики, если развивать ее без государственных субсидий.

Беккер уверена, что МЭА недооценивает конкурентоспособность возобновляемых источников энергии в два-три раза и считает, что переход на "зеленую" генерацию поможет не только спасти планету, но и получить высокую прибыль.

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