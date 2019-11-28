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29 ноября • обновлено в 11:05
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"Зеленая" энергетика победит газ и уголь: названы сроки

5.7т
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Энергия из возобновляемых источников к 2030 году станет дешевле, чем энергия, получаемая из ископаемого топлива.

Об этом говорится в исследовании Майке Беккера, аналитика инвестиционной компании AllianceBernstein, сообщает Barrons. Издание отмечает, скорость снижения стоимости "зеленой" энергии опережает расчеты международных агентств.

Иллюстрация

Иллюстрация

stanford.edu

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Беккер изучила отчеты Международного энергетического агентства (МЭА) относительно стоимости ветра и солнца, и нашла их слишком пессимистичными. По ее словам, возобновляемая энергия дешевле, чем предполагают аналитики, и со временем будет становиться все более конкурентоспособной по сравнению с источниками ископаемого топлива.

"Мировые лидеры отдают приоритет возобновляемым источникам энергии, таким как солнечная энергия и энергия ветра, чтобы замедлить темпы изменения климата. Однако сейчас "зеленая" генерация дороже традиционных видов топлива: угля и природного газа. Не в пользу возобновляемых источников также говорит их зависимость от погодных условий. Ситуация изменится к 2030 году, когда возобновляемая энергия станет дешевле ископаемой", – отмечает издание.

По оценкам Беккер, ветрогенераторы, которые оснащены аккумуляторными батареями и могут поддерживать подачу электроэнергии даже при отсутствии ветра, уже сейчас дешевле газовых, и чуть дороже угольных станций. При этом аналитик отмечает все еще достаточно высокую цену солнечной энергетики, если развивать ее без государственных субсидий.

Беккер уверена, что МЭА недооценивает конкурентоспособность возобновляемых источников энергии в два-три раза и считает, что переход на "зеленую" генерацию поможет не только спасти планету, но и получить высокую прибыль.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Ветрогенераторы Солнечные панели Биотопливо
Место
США
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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Горящая Ватка
Горящая Ватка
Полегчало?)))
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Arthedain Richard
Arthedain Richard
Атом победит авсех, идиоты зеленые.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Когда газа и угля нет, то тогда канэшно.
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