Харківські студенти отримали грант в 400 тисяч за винахід тротуарної плитки, що світиться

Студенти Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" розробили люмінесцентну тротуарну плитку. Вдень вона накопичує сонячну енергію і світитися в темний час доби.

Розробка перемогла в конкурсі технічних інновацій, проведеного фондом "Chernovetskyi Investment Group". Група винахідників з трьох студентів отримала грант в 400 тисяч грн, передає ecotown.

Імена переможців - Борис Карпутін, Карина Белогубкіна і Наталя Регеда.

Студенти-винахідники - Борис Карпутін, Карина Белогубкіна і Наталя Регеда ecotown

Студенти працювали над проектом на базі університету та спочатку за свої власні кошти. За їх словами, винайдена плитка в 2-3 рази дешевше тієї, що є на ринку, до того ж вона не втрачає люмінесцентних властивостей з часом, на відміну від існуючої зараз.

Плитка може світити всю ніч. Винахідники вважають, що їх плитка зацікавить власників котеджів і присадибних ділянок.

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