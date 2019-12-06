На 50% меньше российского газа: Украине показали способ победы над ресурсной зависимостью

Энергетический потенциал возобновляемой энергетики (ВИЭ) Украины способен сократить потребление ископаемых энергоносителей в экономике страны на 50%.

Об этом в комментарии изданию Mind завил доктор технических наук, директор Института возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины Степан Кудря. По его словам, для нашей страны развитие ВИЭ является гарантией энергетической и экологической безопасности.

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"Мы определяем общий годовой технико-достижимый энергетический потенциал ВИЭ, освоение которого может обеспечить сокращение потребления традиционных энергоносителей в украинской экономике как минимум на 50%", – отметил Кудря. При этом ученый отметил, что озвученные им цифры не являются пределом для "зеленой" энергетики страны.

При этом, по оценке украинских исследователей, количество добываемой в Украине энергии из возобновляемых источников можно увеличить с помощью современных технических средств. По оценке экспертов, производство "зеленого" электричества можно увеличить в 10 раз.

При этом эксперты напоминают, что мощности ВИЭ можно также использовать для создания долгосрочных запасов энергоносителей в виде водорода. Общий "водородный" потенциал Украины оценивается экспертами в 505 млрд куб. м (или 45 млн тонн).

Часть созданного водорода (3 млрд куб. м) ученые предлагают использовать для формирования запасов электроэнергии. Оставшееся "зеленое" топливо можно пустить на нужді энергетики, коммунального сектора, транспорта, промышленности или на экспорт. Это позволит существенно уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу Украины, подчеркивает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что доля возобновляемой энергии, получаемой от биотоплива и отходов производства, в общем энергопотреблении Украины выросла более чем втрое за последние 10 лет.

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