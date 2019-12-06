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6 грудня • оновлено в 18:27
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/ Зелена енергія та новини екології

На 50% менше російського газу: Україні показали спосіб перемоги над ресурсною залежністю

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Енергетичний потенціал відновлюваної енергетики (ВДЕ) України здатний скоротити споживання викопних енергоносіїв в економіці країни на 50%.

Про це в коментарі виданню Mind завив доктор технічних наук, директор Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України Степан Кудря. За його словами, для нашої країни розвиток ВДЕ є гарантією енергетичної та екологічної безпеки.

Ілюстрація

Ілюстрація

moderndiplomacy.eu

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"Ми визначаємо загальний річний техніко-досяжний енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії, освоєння якого може забезпечити скорочення споживання традиційних енергоносіїв в українській економіці як мінімум на 50%", – зазначив Кудря. При цьому вчений відзначив, що озвучені ним цифри не є межею для "зеленої" енергетики країни.

При цьому, за оцінкою українських дослідників, кількість видобутої в Україні енергії з поновлюваних джерел можна збільшити за допомогою сучасних технічних засобів. За оцінкою експертів, виробництво "зеленої" електрики можна збільшити в 10 разів.

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При цьому експерти нагадують, що потужності ВДЕ можна також використовувати для створення довгострокових запасів енергоносіїв у вигляді водню. Загальний "водневий" потенціал України оцінюється експертами за 505 млрд куб. м (або 45 млн тонн).

Частину створеного водню (3 млрд куб. м) вчені пропонують використовувати для формування запасів електроенергії. Інше "зелене" паливо можна пустити на потреби енергетики, комунального сектора, транспорту, промисловості або на експорт. Це дозволить суттєво зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу України, підкреслює видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що частка відновлюваної енергії, одержуваної від біопалива і відходів виробництва, в загальному енергоспоживанні України зросла більш ніж втричі за останні 10 років.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинец! Надень ва тник и прикрути!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Объясните этому придурку, что эта энергия в разы дороже всех остальных видов. В "забугорье" поэтому существует "усредненный" тариф, который меньше "экологичного", но больше атомной. Иными словами, эта энергия убыточна и дотируется за счёт атомной. Большой привет от энергоэффективности и конкурентноспособности промышленности!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлы, с какого года вы не пользуетесь российским газом? О какой зависимости бредит Стьопа Кудря?
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Второй Вилли
Второй Вилли
Ка цап, пшел на х уй.
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