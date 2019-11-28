"Зелена" енергетика переможе газ і вугілля: названі терміни

Енергія з відновлювальних джерел до 2030 року стане дешевше, ніж енергія, що отримується з викопного палива.

Про це йдеться в дослідженні Майке Беккер, аналитикиня інвестиційної компанії AllianceBernstein, повідомляє Barrons. Видання зазначає, що швидкість зниження вартості "зеленої" енергії випереджає розрахунки міжнародних агентств.

Ілюстрація stanford.edu

Беккер вивчила звіти Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо вартості вітру і сонця, і знайшла їх занадто песимістичними. За її словами, відновлювальна енергія дешевша, ніж припускають аналітики, і з часом ставатиме все більш конкурентоспроможною у порівнянні з джерелами викопного палива.

"Світові лідери віддають пріоритет поновлюваним джерелам енергії, таким як сонячна енергія та енергія вітру, щоб уповільнити темпи зміни клімату. Однак зараз "зелена" генерація дорожча традиційних видів палива: вугілля і природного газу. Не на користь поновлюваних джерел також говорить їхня залежність від погодних умов. Ситуація зміниться до 2030 року, коли відновлювальна енергія стане дешевше викопної", – відзначає видання.

За оцінками Беккер, вітрогенератори, які оснащені акумуляторними батареями і можуть підтримувати подачу електроенергії навіть при відсутності вітру, вже зараз дешевше газових, і трохи дорожче вугільних станцій. При цьому аналітик зазначає все ще досить високу ціну сонячної енергетики, якщо розвивати її без державних субсидій.

Беккер впевнена, що МЕА недооцінює конкурентоспроможність відновлюваних джерел енергії в два-три рази і вважає, що перехід на "зелену" генерацію допоможе не тільки врятувати планету, але і отримати високий прибуток.

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