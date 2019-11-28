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29 листопада • оновлено в 12:39
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"Зелена" енергетика переможе газ і вугілля: названі терміни

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Енергія з відновлювальних джерел до 2030 року стане дешевше, ніж енергія, що отримується з викопного палива.

Про це йдеться в дослідженні Майке Беккер, аналитикиня інвестиційної компанії AllianceBernstein, повідомляє Barrons. Видання зазначає, що швидкість зниження вартості "зеленої" енергії випереджає розрахунки міжнародних агентств.

Ілюстрація

Ілюстрація

stanford.edu

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Названо найкращий винахід у сфері "народної зеленої" енергетики за версією TIME

Беккер вивчила звіти Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо вартості вітру і сонця, і знайшла їх занадто песимістичними. За її словами, відновлювальна енергія дешевша, ніж припускають аналітики, і з часом ставатиме все більш конкурентоспроможною у порівнянні з джерелами викопного палива.

"Світові лідери віддають пріоритет поновлюваним джерелам енергії, таким як сонячна енергія та енергія вітру, щоб уповільнити темпи зміни клімату. Однак зараз "зелена" генерація дорожча традиційних видів палива: вугілля і природного газу. Не на користь поновлюваних джерел також говорить їхня залежність від погодних умов. Ситуація зміниться до 2030 року, коли відновлювальна енергія стане дешевше викопної", – відзначає видання.

За оцінками Беккер, вітрогенератори, які оснащені акумуляторними батареями і можуть підтримувати подачу електроенергії навіть при відсутності вітру, вже зараз дешевше газових, і трохи дорожче вугільних станцій. При цьому аналітик зазначає все ще досить високу ціну сонячної енергетики, якщо розвивати її без державних субсидій.

Беккер впевнена, що МЕА недооцінює конкурентоспроможність відновлюваних джерел енергії в два-три рази і вважає, що перехід на "зелену" генерацію допоможе не тільки врятувати планету, але і отримати високий прибуток.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні за допомогою "зелених" облігацій хочуть залучити мільярди доларів інвестицій.

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Читайте всі новини по темі "Вітрогенератори" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Теми
Вітрогенератори Сонячні панелі Біопаливо
Місце
США
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
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Горящая Ватка
Горящая Ватка
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Arthedain Richard
Arthedain Richard
Атом победит авсех, идиоты зеленые.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Когда газа и угля нет, то тогда канэшно.
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