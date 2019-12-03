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3 грудня • оновлено в 14:22
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Все ближче до України: Маск відкриє в Європі нову компанію

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Компанія Tesla зареєструвала в Ізраїлі дочірню компанію Tesla Motors Israel, яка, крім торгівлі електромобілями, займеться продуктами в області сонячної енергетики.

Влада Ізраїлю вимагає, щоб фірми, які імпортують автомобілі, були зареєстровані на території країни, зазначає Globes. Водночас бізнес-модель Tesla не дозволяє стороннім дилерам продавати свої машини – компанія сама реалізовує електрокари безпосередньо або через інтернет.

Tesla в Ізраїлі

Tesla в Ізраїлі

ecotopical.com

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Записи в реєстрі ізраїльських компаній вказують на те, що Tesla прагне організувати в Ізраїлі не тільки продаж та обслуговування електромобілів, але й долучитися до сфери поновлюваних джерел енергії, зокрема сонячної.

За останні кілька місяців Tesla зробила кілька підготовчих кроків для виходу на ізраїльський ринок. Зокрема, компанія провела переговори з компаніями, що займаються установкою зарядних станцій для створення власної мережі зарядки в Ізраїлі.

Головний офіс Tesla, найімовірніше, розташується в Тель-Авіві. Водночас ізраїльська філія належатиме до європейського підрозділу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Tesla планує в 2020 році створити кілька магазинів у Словаччині, Хорватії, Сербії і більшості інших країн Східної Європи.

"Сподіваємося відкритися в Словаччині, Хорватії, Сербії і більшості країн Східної Європи на початку наступного року. Врешті-решт, Нікола Тесла міг би пишатися, що його машини з'явилися в країні, де він народився", – повідомив у вересні 2019 року глава Tesla Ілон Маск.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Особа
Ілон Маск
Місце
Ізраїль Тель Авів
Теги
Tesla електромобілі Альтернативна енергетика відновлювальна енергія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы - нация д*билов!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Израиль? Совсем близко к Украине подобрались :-D
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