Українці зможуть знову отримувати теплі кредити: що це дасть

Два державні банки " Приватбанк " і " Укргазбанк " відновили видачу теплих кредитів для ОСББ.

Уряд України виділив на програму утеплення житлових будинків 380 млн грн. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження уклало додаткові договори про співпрацю з державними "ПриватБанком" та "Укргазбанком" на співфінансування виділених урядом коштів, повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Це означає, що 3 тисячі ОСББ – це більше 230 тисяч сімей – ще в цьому році зможуть:

отримати 1 млрд грн "теплих кредитів"

отримати до 70% відшкодування з держбюджету і додаткові компенсації з місцевих бюджетів

економити від 50% на комунальних послугах

підвищити вартість квартир в середньому на 30%

Теплі кредити від держбанків знову доступні

У Відомстві закликають правління ОСББ подавати заявки в банки. Разом із заявкою потрібно підготувати проект на утеплення багатоповерхівки.

Крім того голова Енергоффектівності Сергій Савчук закликав місцеву владу розглянути можливість збільшити фінансування місцевих програм здешевлення "теплих кредитів" на користь громад.

Раніше OBOZREVATEL писав про права та обов'язки учасників ОСББ, прописаних в українському законодавстві і про те, що можна і потрібно робити кожному з них.

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