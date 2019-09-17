Украинский газовый рынок: как добиться прозрачности

Все больше и больше украинцев считают, что одним из основных акцентов в развитии экономики страны должны быть информированность и прозрачность бизнес-процессов. Именно эти факторы будут способствовать успеху секторальных реформ и сделают невозможным коррупцию. Согласно летнему опросу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, именно 63% украинцев в первую очередь выбрали реформу, результатом которой будет полная победа над ней.

Амбициозную задачу – приложить максимум усилий для создания механизма открытости украинского газового рынка – поставила перед собой украинская ведущая коммуникационная платформа Energy Club, организатор газового форума UKRAINIAN GAS OPEN, который состоится 27 сентября в отеле HYATT.

На Форуме будет три направления: ресурсы, инфраструктура и рынок. Каждому сегменту планируется посвятить свою панельную дискуссию, где профессионалы и представители государственных органов власти будут высказывать свое мнение по проблемным вопросам. Также в форуме примут участие иностранные эксперты, которые поделятся опытом европейских стран.

Важное направление дискуссии - это добыча ресурсов. По мнению организаторов, глвным вопросом для обсуждения станет тема "Какой путь прошла Украина и что будет дальше? Насколько мы прозрачно пользуемся недрами и как сделать потребление энергоэффективным?".

Также предметным будет разговор на тему метрологических вопросов, которые включают коммерческий учет, качество газа и, собственно, переход на энергетические единицы измерения.

Вторая панельная дискуссия будет касаться инфраструктуры. Во время этой части довольно интересной будет дискуссия относительно интеграции инфраструктуры, состояния сетей, модернизации и поставки конкурентного оборудования.

Одна из основных задач Форума - доступность полезной информации. Каждый участник должен почувствовать, что время, проведенное в информационном пространстве, инвестировано правильно.

Более подробно по ссылке: https://iclub.energy.

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