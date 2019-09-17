Український газовий ринок: як досягти прозорості

Все більше і більше українців вважають, що одними з основних акцентів в розвитку економіки країни мають бути інформованість та прозорість бізнес-процесів. Саме ці чинники сприятимуть успіху секторальних реформ та унеможливлять корупцію. Відповідно до літнього опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, саме 63% українців першочергово вибрали реформу, результатом якої буде повна перемога над нею.

Амбітне завдання – докласти максимум зусиль для створення механізму відкритості українського газового ринку – поставила перед собою українська провідна комунікаційна платформа Energy Club, організатор газового форуму UKRAINIAN GAS OPEN, який відбудеться 27 вересня в готелі HYATT.

На Форумі буде три напрями: ресурси, інфраструктура та ринок. Кожному сегменту планується присвятити свою панельну дискусію, де професіонали та представники державних органів влади висловлюватимуть свою думку щодо проблемних питань. Також у форумі візьмуть участь іноземні експерти, які поділяться досвідом європейських країн.

Важливий напрямок дискусії - це видобуток. На думку організаторів, основнм питанням питання для обговорення буде тема "Який шлях пройшла Україна і що буде далі? Наскільки ми прозоро користуємось надрами і як зробити споживання енергоефективним?".

Також предметною буде розмова з метрологічних питань, які включають комерційний облік, якість газу та, власне, перехід на енергетичні одиниці вимірювання.

Друга панельна дискусія стосуватиметься інфраструктури. Під час цієї частини доволі цікавою буде дискусія щодо інтеграції інфраструктури, стану мереж, модернізації та поставки конкурентного обладнання.

Одне із основних завдань Форуму - доступність корисної інформації. Кожен учасник має відчути, що час, проведений в інформаційному просторі, інвестований правильно.

Більш детально за посиланням: https://iclub.energy

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!