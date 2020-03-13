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13 марта • обновлено в 16:26
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/ Энергоэффективность

В мегаполисах Европы начали строить "зеленые" многоэтажные дома

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Архитектурное бюро Pluss в эстонском Таллине спроектировало 13-этажное офисное здание Buroo113 с солнечными панелями на крыше, системой сбора дождевой воды и тепловыми насосами.

Об этом сообщает Hepsor. Власти города уже выдали разрешение на постройку здания на Пярнуском шоссе.

Фото высотки Buroo113

Фото высотки Buroo113

hepsor.eu

Здание площадью 3900 квадратных метров будет отапливаться в холодное время года и охлаждаться в летний период теплонасосами. Температура будет регулироваться автоматически с помощью термоактивной конструкции.

Экологическая архитектура и специально разработанные ширмы на окнах предотвратят перегрев помещений от солнца летом, и тем самым помогут снизить затраты на охлаждение помещений.

Солнечные панели на крыше помогут покрыть расходы на электроэнергию. В "зеленой" высотке также предусмотрен сбор дождевой воды, которая после фильтрации будет использоваться в туалетах и ​​для полива растений.

В помещениях для совещаний вентиляция будет работать по мере необходимости, в зависимости от количества людей и качества воздуха в помещении. В здании оборудуют закрытое помещение для парковки велосипедов, в котором разместят гардероб и душевые.

Кроме офисов в "зеленой" высотке расположатся коммерческие помещения и рестораны. На четырехэтажной автостоянке будут предусмотрены отдельные места для зарядки электромобилей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на территории Уэльса в Великобритании компания Sero Homes построит район из 35 малоэтажных жилых зданий. "Зеленые" дома будут вырабатывать больше энергии, чем они потребляют.

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Читайте все новости по теме "Энергоэффективность" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Темы
Энергоэффективность Энергосбережение Солнечные панели
Место
Эстония
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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