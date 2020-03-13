В мегаполисах Европы начали строить "зеленые" многоэтажные дома

Архитектурное бюро Pluss в эстонском Таллине спроектировало 13-этажное офисное здание Buroo113 с солнечными панелями на крыше, системой сбора дождевой воды и тепловыми насосами.

Об этом сообщает Hepsor. Власти города уже выдали разрешение на постройку здания на Пярнуском шоссе.

Фото высотки Buroo113 hepsor.eu

Здание площадью 3900 квадратных метров будет отапливаться в холодное время года и охлаждаться в летний период теплонасосами. Температура будет регулироваться автоматически с помощью термоактивной конструкции.

Экологическая архитектура и специально разработанные ширмы на окнах предотвратят перегрев помещений от солнца летом, и тем самым помогут снизить затраты на охлаждение помещений.

Солнечные панели на крыше помогут покрыть расходы на электроэнергию. В "зеленой" высотке также предусмотрен сбор дождевой воды, которая после фильтрации будет использоваться в туалетах и ​​для полива растений.

В помещениях для совещаний вентиляция будет работать по мере необходимости, в зависимости от количества людей и качества воздуха в помещении. В здании оборудуют закрытое помещение для парковки велосипедов, в котором разместят гардероб и душевые.

Кроме офисов в "зеленой" высотке расположатся коммерческие помещения и рестораны. На четырехэтажной автостоянке будут предусмотрены отдельные места для зарядки электромобилей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на территории Уэльса в Великобритании компания Sero Homes построит район из 35 малоэтажных жилых зданий. "Зеленые" дома будут вырабатывать больше энергии, чем они потребляют.

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