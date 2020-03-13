У мегаполісах Європи почали будувати "зелені" багатоповерхові будинки

Архітектурне бюро Pluss в естонському Талліні спроектувало 13-поверхову офісну будівлю Buroo113 з сонячними панелями на даху, системою збору дощової води і тепловими насосами.

Про це повідомляє Hepsor. Влада міста вже видали дозвіл на будівництво будівлі на Пярнуському шосе.

Фото висотки Buroo113 hepsor.eu

Будівля площею 3900 квадратних метрів буде опалюватися в холодну пору року і охолоджуватися в літній період теплонасосами. Температура буде регулюватися автоматично за допомогою термоактивній конструкції.

Екологічна архітектура і спеціально розроблені ширми на вікнах допоможуть запобігти перегрів приміщень від сонця влітку, і тим самим допоможуть знизити витрати на охолодження приміщень.

Сонячні панелі на даху допоможуть покрити витрати на електроенергію. У "зеленій" висотці також передбачено збір дощової води, яка після фільтрації буде використовуватися в туалетах і для поливу рослин.

У приміщеннях для нарад вентиляція працюватиме в міру необхідності, в залежності від кількості людей і якості повітря в приміщенні. У будівлі обладнають закрите приміщення для паркування велосипедів, в якому розмістять гардероб і душові.

Крім офісів в "зеленій" висотці розташуються комерційні приміщення і ресторани. На чотириповерхової автостоянці будуть передбачені окремі місця для зарядки електромобілів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на території Уельсу в Великобританії компанія Sero Homes побудує район з 35 малоповерхових житлових будинків. "Зелені" будинки будуть виробляти більше енергії, ніж вони споживають.

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