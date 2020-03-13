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13 березня • оновлено в 16:28
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У мегаполісах Європи почали будувати "зелені" багатоповерхові будинки

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Архітектурне бюро Pluss в естонському Талліні спроектувало 13-поверхову офісну будівлю Buroo113 з сонячними панелями на даху, системою збору дощової води і тепловими насосами.

Про це повідомляє Hepsor. Влада міста вже видали дозвіл на будівництво будівлі на Пярнуському шосе.

Фото висотки Buroo113

Фото висотки Buroo113

hepsor.eu

Будівля площею 3900 квадратних метрів буде опалюватися в холодну пору року і охолоджуватися в літній період теплонасосами. Температура буде регулюватися автоматично за допомогою термоактивній конструкції.

Екологічна архітектура і спеціально розроблені ширми на вікнах допоможуть запобігти перегрів приміщень від сонця влітку, і тим самим допоможуть знизити витрати на охолодження приміщень.

Сонячні панелі на даху допоможуть покрити витрати на електроенергію. У "зеленій" висотці також передбачено збір дощової води, яка після фільтрації буде використовуватися в туалетах і для поливу рослин.

У приміщеннях для нарад вентиляція працюватиме в міру необхідності, в залежності від кількості людей і якості повітря в приміщенні. У будівлі обладнають закрите приміщення для паркування велосипедів, в якому розмістять гардероб і душові.

Крім офісів в "зеленій" висотці розташуються комерційні приміщення і ресторани. На чотириповерхової автостоянці будуть передбачені окремі місця для зарядки електромобілів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на території Уельсу в Великобританії компанія Sero Homes побудує район з 35 малоповерхових житлових будинків. "Зелені" будинки будуть виробляти більше енергії, ніж вони споживають.

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Читайте всі новини по темі "Енергоефективність" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Теми
Енергоефективність енергозбереження Сонячні панелі
Місце
Естонія
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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