Удар по ископаемому топливу: Tesla построит на Аляске гигантскую батарею

Компания Tesla при участии ассоциации Homer Electric построит на Аляске хранилище энергии BESS (Battery Energy Storage System) для уменьшения зависимости штата от ископаемого топлива.

Об этом сообщает Electrek. По данным издания, хранилище будет использовать батареи Megapack и расположится на территории завода в городе Солдотна. Открытие объекта запланировано на осень 2021 года.

Компьютерная модель энергосистемы BESS electrek.co

BESS будет способна хранить 93 МВт/ч электроэнергии, которая может быть поставлена ​​в сеть со скоростью 46,5 МВт/ч. Хранилище энергии позволит ассоциации снизить уровень выброса парниковых газов, а также избавиться от основного количества перебоев в подаче электроэнергии.

По данным Homer Electric, аккумуляторная система хранения энергии позволит отказаться от существенного количества установок, работающих на ископаемом топливе, и сфокусироваться на энергии из возобновляемых источников. Для создания хранилища было решено использовать батареи Tesla Megapack с емкостью хранения до 3 МВт/ч и мощность в 1,5 МВт.

Опыт предыдущих проектов компании на основе батарей Powerpack и Powerwall наглядно показал работающий механизм отказа от объектов, вредящих экологии, отметили в HEA.

"Открытие BESS позволит повысить эффективность существующих проектов "зеленой" генерации, устраняя проблему с нестабильной поставкой электричества. В перспективе это также способствует уменьшению количества вредных выбросов за счет ухода от ископаемой энергетики", – подчеркнули в ассоциации.

Напомним, Tesla создала батареи Megapack в 2019 году в качестве замены батареям Powerpack. В компании утверждают, что при помощи Megapack можно за три недели создать хранилище энергии мощностью 250 МВт и ёмкостью в 1 ГВт/ч на площади чуть более 12 тыс. квадратных метров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Neoen сообщила о планах увеличить на 50% самое большое в мире хранилище электроэнергии Hornsdale, созданное в Южной Австралии при сотрудничестве с Tesla.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал