Удар по викопному паливу: Tesla побудує на Алясці гігантську батарею

Компанія Tesla за участю асоціації Homer Electric побудує на Алясці сховище енергії BESS (Battery Energy Storage System) для зменшення залежності штату від викопного палива.

Про це повідомляє Electrek. За даними видання, сховище використовуватиме батареї Megapack і розташується на території заводу в місті Солдотна. Відкриття об'єкту заплановане на осінь 2021 року.

Комп'ютерна модель енергосистеми BESS electrek.co

BESS буде здатна зберігати 93 МВт/год електроенергії, яка може бути подана ​ув мережу зі швидкістю 46,5 МВт/год. Сховище енергії дозволить асоціації знизити рівень викиду парникових газів, а також позбутися переважної більшості перебоїв у подачі електроенергії.

За даними Homer Electric, акумуляторна система зберігання енергії дозволить відмовитися від істотної кількості установок, що працюють на викопному паливі, і сфокусуватися на енергії з відновлюваних джерел. Для створення сховища було вирішено використовувати батареї Tesla Megapack з ємністю зберігання до 3 МВт/год і потужністю в 1,5 МВт.

Досвід попередніх проєктів компанії на основі батарей Powerpack і Powerwall наочно продемонстрував робочий механізм відмови від об'єктів, які шкодять екології, зазначили в HEA.

"Відкриття BESS дозволить підвищити ефективність наявних проєктів "зеленої" генерації, усуваючи проблему з нестабільністю постачання електрики. У перспективі це також сприяє зменшенню кількості шкідливих викидів за рахунок відходу від викопної енергетики", – наголосили в асоціації.

Нагадаємо, Tesla створила батареї Megapack у 2019 році на заміну батареям Powerpack. У компанії стверджують, що за допомогою Megapack можна за три тижні створити сховище енергії потужністю 250 МВт і ємністю в 1 ГВт/год на площі трохи більше ніж 12 тис. квадратних метрів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Neoen повідомила про плани збільшити на 50% найбільше у світі сховище електроенергії Hornsdale, створене в Південній Австралії за співпраці з Tesla.

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