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4 сентября • обновлено в 13:23
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Как в мире сохраняют деревья: появилось впечатляющее видео

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В цивилизованном мире бережно относятся к зеленым насаждениям. OBOZREVATEL показал на видео, как при помощи специальной техники выкапывают и перевозят взрослые живые деревья и высаживают их на новом месте.

В свежем видео мы предлагаем Вам посмотреть, при помощи какой техники и технологий крупные деревья изымают из грунта без повреждения корневой системы, транспортируют и укореняют их на новом месте. Этот процесс масштабен и непрост, но люди готовы бороться за сохранение своих зеленых насаждений. Приведенные в ролике примеры впечатляют.

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Как в мире сохраняют деревья: появилось впечатляющее видео

В новом разделе GreenOboz мы освещаем тематику альтернативных источников энергии и экологии. Мы отвечаем на вопросы о “чистых” технологиях и их влиянии на жизнь людей.

Если Вам интересна тема экологии и зеленой энергетики – следите за новым разделом на сайте OBOZREVATEL – Green Oboz. Раскрываем секреты зеленой энергетики!

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Тема
Жизнь в стиле эко
Тег
Green Oboz
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