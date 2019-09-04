Як у світі зберігають дерева: з'явилося вражаюче відео

У цивілізованому світі дбайливо ставляться до зелених насаджень. OBOZREVATEL показав на відео, як за допомогою спеціальної техніки викопують і перевозять дорослі живі дерева та висаджують їх на новому місці.

У свіжому відео ми пропонуємо Вам подивитися, за допомогою якої техніки і технологій великі дерева витягають із ґрунту без ушкодження кореневої системи, транспортують і укорінюють їх на новому місці. Цей процес масштабний і непростий, але люди готові боротися за збереження своїх зелених насаджень. Наведені в ролику приклади вражають.

У новому розділі GreenOboz ми висвітлюємо тематику альтернативних джерел енергії та екології. Ми відповідаємо на запитання про "чисті" технології та їхній вплив на життя людей.

Якщо Вам цікава тема екології та зеленої енергетики – слідкуйте за новим розділом на сайті OBOZREVATEL – Green Oboz. Розкриваємо секрети зеленої енергетики!

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