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7 ноября • обновлено в 10:50
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Экономия на коммуналке: правительство выделило миллиард для утепления жилых домов

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Кабинет министров Украины увеличил уставной капитал Фонда энергоэффективности на 1,11 млрд грн. Теперь его размер составляет 2,71 млрд грн, что позволит утеплить более 2 тыс. жилых домов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Фонда. Благодаря утеплению жильцы домов смогут уменьшить потери тепловой энергии на 50%, в зависимости от выбранного типа модернизации дома

Утепление жилого многоэтажного дома

Утепление жилого многоэтажного дома

mygazeta.com

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"Решение позволит реализовать 2041 комплексный проект по термомодернизации многоквартирных жилых домов, таким образом уменьшив их потери тепловой энергии от 20% до 50%, в зависимости от выбранного пакета энергоэффективных мероприятий", – сообщается на странице Фонда.

Отметим, что ранее стало известно о намерениях ведомства в течение пяти лет профинансировать более 16 тыс. проектов по программе поддержки утепления жилых объектов для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Для этого в июле 2019-го года Фонд заключил соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC).

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В рамках соглашения партнеры в течение четырех лет выделят $235 млн в виде грантов и кредитов для утепления и энергоэффективной модернизации 6 тыс. ОСМД. Помимо средств Фонда, программу будет финансировать трастовый фонд в размере 100 млн евро, управляемый IFC, ЕС и правительством Германии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине ОСМД и отдельные граждане за 2019 год получили более 290 млн гривен компенсации по программе "теплые кредиты".

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Тема
Энергоэффективность
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины ОСМД Green Oboz
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