Экономия на коммуналке: правительство выделило миллиард для утепления жилых домов

Кабинет министров Украины увеличил уставной капитал Фонда энергоэффективности на 1,11 млрд грн. Теперь его размер составляет 2,71 млрд грн, что позволит утеплить более 2 тыс. жилых домов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Фонда. Благодаря утеплению жильцы домов смогут уменьшить потери тепловой энергии на 50%, в зависимости от выбранного типа модернизации дома

Утепление жилого многоэтажного дома mygazeta.com

"Решение позволит реализовать 2041 комплексный проект по термомодернизации многоквартирных жилых домов, таким образом уменьшив их потери тепловой энергии от 20% до 50%, в зависимости от выбранного пакета энергоэффективных мероприятий", – сообщается на странице Фонда.

Отметим, что ранее стало известно о намерениях ведомства в течение пяти лет профинансировать более 16 тыс. проектов по программе поддержки утепления жилых объектов для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Для этого в июле 2019-го года Фонд заключил соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC).

В рамках соглашения партнеры в течение четырех лет выделят $235 млн в виде грантов и кредитов для утепления и энергоэффективной модернизации 6 тыс. ОСМД. Помимо средств Фонда, программу будет финансировать трастовый фонд в размере 100 млн евро, управляемый IFC, ЕС и правительством Германии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине ОСМД и отдельные граждане за 2019 год получили более 290 млн гривен компенсации по программе "теплые кредиты".

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