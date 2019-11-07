Економія на комуналці: уряд виділив мільярд для утеплення житлових будинків

Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності на 1,11 млрд грн. Тепер його розмір становить 2,71 млрд грн, що дозволить утеплити більше 2 тис. будинків.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Фонду. Завдяки утепленню мешканці будинків зможуть зменшити втрати теплової енергії на 50%, залежно від обраного типу модернізації будинку.

Утеплення житлового багатоповерхового будинку mygazeta.com

"Рішення дозволить реалізувати 2041 комплексний проект з термомодернізації багатоквартирних житлових будинків, таким чином зменшивши їх втрати теплової енергії від 20% до 50%, залежно від обраного пакета енергоефективних заходів", – повідомляють на сторінці Фонду.

Відзначимо, що раніше стало відомо про наміри відомства протягом п'яти років профінансувати більше 16 тис. проектів за програмою підтримки утеплення житлових об'єктів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Для цього в липні 2019 го року Фонд уклав угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

В рамках угоди партнери протягом чотирьох років виділять $235 млн у вигляді грантів і кредитів для утеплення та енергоефективної модернізації 6 тис. ОСББ. Крім коштів Фонду, програму буде фінансувати трастовий фонд в розмірі 100 млн євро, яким керуєть IFC, ЄС та уряд Німеччини.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні ОСББ та окремі громадяни за 2019 рік отримали понад 290 млн гривень компенсації за програмою " теплі кредити ".

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