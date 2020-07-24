Закон “Слуг народа” о запрете вырубки лесов только упростил их уничтожение - экологи

Принятый Верховной Радой в конце 2019 года закон о запрете вырубки карпатских лесов только упростил уничтожение зеленых массивов.

Об этом заявили экологи на сайте "Екологія.Право.Людина". Они рассказали, к каким последствиям привело действие закона в течении всего полугода.

Закон действительно запретил сплошные санитарные рубки (ССР) лесов, но с оговоркой: "кроме разработки сплошных ветровалов и буреломов, а также сплошь пораженных вредителями и болезнями насаждений".

“Любой знакомый с лесным хозяйством, понимает, что именно такое нечеткое формулирование фигурирует во всех документах на ССР. Любая ССР проводилась и проводится именно по этим причинам. В том числе и незаконные ССР здорового леса. Поэтому очевидно, что после внедрения "революционного" закона такие рубки не исчезли и продолжаются!” – подчеркнули защитники лесов.

Кроме того, они отметили, что отсутствие четких правил проведения лесовосстановительных рубок (ЛВР) приводит к массовому злоупотребления ими, особенно в Карпатах. Закон и действительно запретил сплошные ЛВР в некоторых категориях лесов. Но карпатские лесоводы нашли выход – постепенные ЛВР. Которые фактически от сплошных ничем не отличаются.

“Например, 8 июля этого года выписан лесорубный билет на проведение постепенной ЛВР в 3 отделе 8 квартала Довжинецького лесничества Надвирнянского лесхоза. Это еловый лес природного происхождения возрастом 167 лет, на высоте более чем 1100 метров. Был. Потому что его "восстановили", срубив полностью.

И постепенными ЛВР только в одном Довжинецькому лесничестве Надвирнянского лесхоза только за первое полугодие 2020 уничтожено более десяти гектаров высокогорных природных лесов.

Аналогичные лесовосстановительные рубки проводят десятки других лесхозов по всем Карпатам. Среди них и Выгодский лесхоз, бывший директор которого, а ныне депутат Верховной Рады Александр Матусевич активно защищал новый закон от критики”, – рассказали активисты.

Кроме того, они отметили, что одной из обещаний сторонников закона была разработка Инструкции по благоустройству лесного фонда Украины. Однако этот ключевой документ, устанавливающий требования к разработке материалов лесоустройства в Украине уже не первый год отсутствует. Проекты разрабатывают по устаревшей инструкции, которая не прошла необходимые согласования и утверждения в соответствии с требованиями Лесного Кодекса.

Обещали и другие изменения, в частности с правилами, которые регулируют проведение санитарных рубок.

Однако, ни одно из этих обещаний даже не начали выполнять.

“Таким образом, неудачный закон вместе с невыполненными обещаниями о разработке и изменение подзаконных документов привели к тому, что проблема со сплошными рубками в Карпатах никоим образом не решилась. Только создали новые угрозы”, – заявили экологи.

В качестве примера они привели планы постепенной рубки, составленные лесхозами Закарпатья на следующие 10 лет. Раньше такие рубки были запрещены.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады 30 октября 2019 года поддержало законопроект о введении запрета на сплошную вырубку лесов в Карпатах.

В июне 2020 года активисты и экологи заявили, что работники гослесничеств и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат.