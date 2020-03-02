Пирамиды Египта начали стремительно разрушаться: ученые забили тревогу

Египетские пирамиды начали разрушаться из-за воздействия вредных выбросов от населенных пунктов и промышленных объектов, которые окружают Каир.

Об этом сообщил член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов, пишет Лента. Со временем пирамиды просто исчезнут, если ситуация не изменится в ближайшее время, подчеркивает эксперт.

Вид на пирамиды Гизы в пригороде Каира

"Изначально пирамиды были облицованы гранитными или известняковыми плитами, большинство из которых в арабское Средневековье растащили для строительства Каира. С того времени пирамиды оказались совершенно беззащитными перед эрозией, к которой теперь прибавились вредные выбросы от расположенной неподалеку обширной и стремительно разрастающейся Каирской агломерации", – утверждает ученый.

По его словам, недавно пирамиду Хуфу частично обработали специальными химическими составами, которые предохраняют известняк от рассыпания. Поэтому ее состояние намного лучше, чем соседней пирамиды Хафра, которую еще ничем не обрабатывали, и поэтому с нее регулярно срываются вниз булыжники.

"Я своими глазами наблюдал, как некоторые ее каменные блоки постепенно разрушаются. Пирамиду Хафра нужно срочно спасать. Однако это очень трудоемкая и дорогостоящая процедура. К сожалению, у властей нынешнего Египта с его множеством социально-экономических, политических и религиозных проблем нет на это денег", – резюмирует эксперт.

Орехов подчеркивает, что в деле спасения архитектурного памятника стране должно помочь мировое сообщество, потому что Великие пирамиды и Большой сфинкс – это общее достояние нашей цивилизации. Если сейчас никто не поддержит Египет в этом благородном деле, то со временем пирамиды просто погибнут, уверен ученый.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Украины создаст в Кривом Роге "Офис контроля выбросов в атмосферу", который будет заниматься контролем экологии в наиболее сложных промышленных регионах страны.

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