Піраміди Єгипту почали стрімко руйнуватися: вчені забили тривогу

Єгипетські піраміди почали руйнуватися через вплив шкідливих викидів від населених пунктів і промислових об'єктів, які оточують Каїр.

Про це повідомив член Міжнародної асоціації єгиптологів Роман Орєхов, пише Лента. Згодом піраміди просто зникнуть, якщо ситуація не зміниться найближчим часом, підкреслює експерт.

Вид на піраміди Гізи в передмісті Каїра

"Спочатку піраміди було облицьовано гранітними або вапняковими плитами, більшість з яких в арабське Середньовіччя розтягнули для будівництва Каїра. З того часу піраміди виявилися абсолютно беззахисними перед ерозією, до якої тепер додалися шкідливі викиди від розташованої неподалік великої Каїрської агломерації", – стверджує вчений.

За його словами, нещодавно піраміду Хуфу частково обробили спеціальними хімічними складами, які захищають вапняк від розсипання. Тому її стан набагато краще, ніж у сусідньої піраміди Хафра, яку ще нічим не обробляли, і тому з неї регулярно зривається вниз каміння.

"Я своїми очима спостерігав, як деякі її кам'яні блоки поступово руйнуються. Піраміду Хафра потрібно терміново рятувати. Однак це дуже трудомістка і дорога процедура. На жаль, у влади нинішнього Єгипту з його безліччю соціально-економічних, політичних і релігійних проблем немає на це грошей", – резюмує експерт.

Орєхов підкреслює, що в справі порятунку архітектурної пам'ятки країні повинно допомогти світове співтовариство, тому що Великі піраміди і Великий сфінкс – це загальне надбання нашої цивілізації. Якщо зараз ніхто не підтримає Єгипет в цій благородній справі, то з часом піраміди просто загинуть, упевнений учений.

Раніше OBOZREVATEL писав, що уряд України створить в Кривому Розі "Офіс контролю викидів в атмосферу", який буде займатися контролем екології в найбільш складних промислових регіонах країни.

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