Позбавити світ від пластику: український стартап вирішив почати з Європи

Український еко-стартап Effa з 2020 року почне в Швеції виробляти зубні щітки з паперу.

Про це повідомляє видання "Ліга Tech". В ідеалі засновники стартапу мріють, щоб "замінити всі одноразові пластикові предмети гігієни на паперові".

Підприємці з Effa розробили зубну щітку з переробленого паперу і екологічно чистих матеріалів, які "не завдають шкоди природі". Незважаючи на те, що основною цільовою аудиторією насамперед є мандрівники, а також готелі і авіалінії, надалі компанія Netflix збирається використовувати щітки українського стартапу на зйомках.

facebook.com/effatoothbrush

facebook.com/effatoothbrush

Власники стартапу підкреслюють, що зараз "кожна зубна щітка після використання десь все ще існує". Надалі стартап планує замінити всі одноразові пластикові предмети гігієни на паперові. У планах випускати паперові гребінці, паперові упаковки для шампуню, тюбики і так далі, відзначають автори ідеї.

facebook.com/effatoothbrush

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні запустять фонд стартапів.

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