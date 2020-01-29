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29 січня • оновлено в 15:57
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/ Екологія

В Україні хочуть заборонити безкоштовну роздачу пластикових пакетів

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Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель запропонував депутатам Верховної Ради заборонити безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів в Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. Також в заяві профільного відомства зазначили прохання Оржеля прискорити розгляд законопроекту №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів.

Безкоштовні пластикові пакети

Безкоштовні пластикові пакети

twit.su

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"Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, так як буде запобігати їх утворенню. Законопроект пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми", – підкреслив Оржель.

За словами чиновника, Мінекоенерго неодноразово підкреслювало необхідність якнайшвидшого обмеження використання пластикових пакетів і введення в дію заборони з 2021 року.

Оржель також підкреслив важливість заборони безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів з моменту вступу закону в силу.

"Наполегливість народних депутатів у вирішенні цього та інших екологічних питань допоможе захистити навколишнє середовище і побудувати чисте майбутнє для наших дітей", – зазначив міністр.

Раніше OBOZREVATEL писав, як монобольшінство Верховної Ради підтримало в першому читанні законопроект №2051-1, який встановлює заборону на використання пластикових пакетів з 2020 року.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz Пластик
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Забралов Ник
Забралов Ник
лоббісти хто? виробники пластикових пакетів... :)
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