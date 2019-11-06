В Нью-Йорке газотурбинную электростанцию заменят самой большой в мире батареей

В Нью-Йорке Комиссия государственной службы штата одобрила проект по строительству системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 316 МВт на территории газотурбинной электростанции Ravenswood.

Об этом говорится в тексте проекта на сайте правительства штата. По данным ведомства, гигантская "батарея" в Лонг-Айленд-Сити будет содержать количество электроэнергии, достаточное для питания 250 тыс. домохозяйств в течение восьми часов.

Хранилище энергии из литий-ионных аккумуляторов будет частично введено в эксплуатацию к марту 2021 года и заменит 16 газовых турбин ТЭЦ Ravenswood. Проект сможет обеспечить достаточную интенсивность подачи энергии при пиковой нагрузке за счет электричества, накопленного в непиковый период, и повысить надежность энергосистемы Нью-Йорка.

По данным властей, проект предоставляет уникальную возможность добиться сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с целями государства в области чистой энергии. Строительство будет происходить в три этапа: будут последовательно возведены очереди в 129 МВт, 98 МВт и 89 МВт.

Газотурбинная электростанция Ravenswood Generating Station smpnutra.com

В документации по проекту содержатся сведения, что на объекте будут использованы инверторы Sunny Central Storage 2500-EV-US Inverter. Компания Ravenswood Development, которая реализует проект, отмечает, что даже если СНЭ будет заряжаться от любого источника электроэнергии, включая ископаемое топливо, она все равно снизит общие выбросы в городе.

На данный момент крупнейшим действующим накопителем энергии из Li-ion аккумуляторов сегодня является СНЭ Tesla в Южной Австралии мощностью 100 МВт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Шотландии при помощи направленного взрыва уничтожили часть здания последней угольной электростанции Longannet, которая в свое время была самой крупной в Европе.

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