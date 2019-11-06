У Нью-Йорку газотурбінну електростанцію замінять найбільшою в світі батареєю

У Нью-Йорку Комісія державної служби штату схвалила проект з будівництва системи накопичення енергії (СНЕ) потужністю 316 МВт на території газотурбінної електростанції Ravenswood.

Про це йдеться в тексті проекту на сайті уряду штату. За даними відомства, гігантська "батарея" в Лонг-Айленд-Сіті буде містити кількість електроенергії, достатньої для живлення 250 тис. домогосподарств протягом восьми годин.

Сховище енергії з літій-іонних акумуляторів буде частково введено в експлуатацію до березня 2021 року і замінить 16 газових турбін ТЕЦ Ravenswood. Проект зможе забезпечити достатню інтенсивність подачі енергії при піковому навантаженні за рахунок електрики, накопиченої в непіковий період, і підвищити надійність енергосистеми Нью-Йорка.

За даними влади, проект надає унікальну можливість домогтися скорочення викидів парникових газів відповідно до цілей держави в області чистої енергії. Будівництво відбуватиметься в три етапи: будуть послідовно зведені черги в 129 МВт, 98 МВт і 89 МВт.

Газотурбінна електростанція Ravenswood Generating Station smpnutra.com

У документації по проекту містяться відомості, що на об'єкті будуть використані інвертори Sunny Central Storage 2500-EV-US Inverter. Компанія Ravenswood Development, яка реалізує проект, зазначає, що навіть якщо СНЕ буде заряджатися від будь-якого джерела електроенергії, включаючи викопне паливо, вона все одно знизить загальні викиди в місті.

На даний момент найбільшим чинним накопичувачем енергії з Li-ion акумуляторів сьогодні є СНЕ Tesla в Південній Австралії потужністю 100 МВт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Шотландії за допомогою направленого вибуху знищили частину будівлі останньої вугільної електростанції Longannet, яка свого часу була найбільшою в Європі.

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