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9 січня • оновлено в 10:14
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/ Екологія

Вчені в Європі почали створювати їжу з повітря, води і електрики

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Компанія Solar Food в Фінляндії повідомила про готовність почати виробництво штучного протеїну в 2022 році. За 10 років автори проекту обіцяють зробити свій продукт більш доступним, ніж соя.

Про це повідомляє BBC. Виробники запевняють, що один кілограм порошку здатний забезпечити добову норму поживних речовин для 10 осіб.

Проект Solar Food

Проект Solar Food

bbc.com

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Дослідники з Solar Food виробляють штучний протеїн з грунтових бактерій, які харчуються воднем. Вчені запевняють, що в майбутньому їжу можна буде створювати з практично нульовим викидом парникових газів, якщо перейти на виробництво з поновлюваних джерел енергії.

Процес створення протеїну Solar Food

Процес створення протеїну Solar Food

bbc.com

Під час виробництва протеїну в Solar Food за допомогою електрики розбивають молекули водяної пари для створення водню. Вуглекислий газ, який отримують в результаті хімічної реакції, стає джерелом вуглецю, а разом результати цієї реакції дозволяють розмножуватися бактеріям з грунту, що дозволяє отримати речовину, насичену білками, жирами та вуглеводами.

Готовий продукт Solar Food

Готовий продукт Solar Food

bbc.com

Поки компанія не запускала масове виробництво навіть в експериментальному режимі, а їх потужностей вистачає на створення одного кілограма порошку. Його склад складається з 50-60% білка, 5-10% жирів і 20-25% вуглеводів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США стартап Air Co. за допомогою сонячної енергії почав виробництво "екологічно чистої" горілки, яка, за твердженням винахідників, складається з вуглекислого газу і води.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Фінляндія
Теги
Green Oboz Екологія
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Каша...Какая?...Пластиковая..(с)
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