Вчені в Європі почали створювати їжу з повітря, води і електрики

Компанія Solar Food в Фінляндії повідомила про готовність почати виробництво штучного протеїну в 2022 році. За 10 років автори проекту обіцяють зробити свій продукт більш доступним, ніж соя.

Про це повідомляє BBC. Виробники запевняють, що один кілограм порошку здатний забезпечити добову норму поживних речовин для 10 осіб.

Проект Solar Food bbc.com

Дослідники з Solar Food виробляють штучний протеїн з грунтових бактерій, які харчуються воднем. Вчені запевняють, що в майбутньому їжу можна буде створювати з практично нульовим викидом парникових газів, якщо перейти на виробництво з поновлюваних джерел енергії.

Процес створення протеїну Solar Food bbc.com

Під час виробництва протеїну в Solar Food за допомогою електрики розбивають молекули водяної пари для створення водню. Вуглекислий газ, який отримують в результаті хімічної реакції, стає джерелом вуглецю, а разом результати цієї реакції дозволяють розмножуватися бактеріям з грунту, що дозволяє отримати речовину, насичену білками, жирами та вуглеводами.

Готовий продукт Solar Food bbc.com

Поки компанія не запускала масове виробництво навіть в експериментальному режимі, а їх потужностей вистачає на створення одного кілограма порошку. Його склад складається з 50-60% білка, 5-10% жирів і 20-25% вуглеводів.

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