В Европе начали нового типа "зеленого" топлива для морского транспорта

Транспортная компания UECC начала тестирование первой партии морского биотоплива на транспортном судне "Autosky" в Роттердаме.

Для начальных исследований используют 3 тыс. тонн биотоплива, пишет GreenCarCongress. Испытания продлятся в течение трех месяцев.

Иллюстрация cloudfront.net

Биотопливо, разработанное исследователями из GoodFuels, получено из остатков отработанного моторного масла и топлива. Биотопливо "сбрасывается" в обычные танки, при этом выбросы CO2 исключается и существенно сокращаются выбросы SOX.

Из-за отсутствия серы биотопливо может также использоваться для замены дистиллятного топлива. В компаниях рассчитывают, что использование биотоплива значительно снизит количество выбросов CO2.

В GoodFuels отмечают, что эти испытания помогут доказать техническую пригодность биотоплива качестве судового топлива и продвинуть его в сегменте судов типа ро-ро. "Это первые в мире испытания биотоплива для ролкеров (суден для перевозки колесного транспорта)", – говорится в совместном заявлении компаний.

"Компании сделали объявление в то время, когда отрасль все больше изучает возможности повышения устойчивости и продвижения к декарбонизации. Благодаря масштабируемости устойчивое морское биотопливо эффективно позволяет судовладельцам и операторам соблюдать предельный уровень содержания серы и будущие нормы по сокращению выбросов углерода к 2030 и 2050 годам", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что администрация порта Роттердама в Нидерландах начала снабжать малотоннажные суда электричеством при помощи мобильных зарядных станций на "зеленых" энергоносителях.

Будь в «зеленом» тренде: следи за нашими новостями в Telegram