В Європі почали нового типу "зеленого" палива для морського транспорту

Транспортна компанія UECC початала тестування першої партії морського біопалива на транспортному судні "Autosky" в Роттердамі.

Для початкових досліджень використовують 3 тис. тонн біопалива, пише GreenCarCongress. Випробування триватимуть протягом трьох місяців.

Ілюстрація cloudfront.net

Біопаливо, розроблене дослідниками з GoodFuels, отримано із залишків відпрацьованого моторного масла і палива. Біопаливо "скидається" в звичайні танки, при цьому викиди CO2 виключається і істотно скорочуються викиди SOX.

Через відсутність сірки біопаливо може також використовуватися для заміни дистиллятного палива. У компаніях розраховують, що використання біопалива значно знизить кількість викидів CO2.

У GoodFuels відзначають, що ці випробування допоможуть довести технічну придатність біопалива якості суднового палива і просунути його в сегменті суден типу ро-ро. "Це перші в світі випробування біопалива для ролкеров (суден для перевезення колісного транспорту)", – йдеться в спільній заяві компаній.

"Компанії зробили оголошення в той час, коли галузь все більше вивчає можливості підвищення стійкості і просування до декарбонізації. Завдяки масштабованості стійке морське біопаливо ефективно дозволяє судновласникам і операторам дотримуватися граничний рівень вмісту сірки і майбутні норми щодо скорочення викидів вуглецю 2030 і 2050 років", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що адміністрація порту Роттердама в Нідерландах початку постачати малотоннажні судна електрикою за допомогою мобільних зарядних станцій на "зелених" енергоносіях.

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