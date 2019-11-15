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15 листопада • оновлено в 19:11
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Несподівана загроза: вчені виявили нову небезпеку вугільних шахт

1.6т
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Вугільні шахти викидають в атмосферу мільйони тонн метану, який може викликати глобальну кліматичну кризу швидше, ніж бензиновий транспорт.

Про це пише The Бабель. Видання зазначає, що найбільшим джерелом викидів з вугільних шахт є Китай.

Несподівана загроза: вчені виявили нову небезпеку вугільних шахт

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Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підрахувало, що кількість метану, що потрапляє в атмосферу з нових і закритих вугільних шахт, в минулому році могло скласти майже 40 млн тонн. Потужний парниковий газ викликає серйозне занепокоєння вчених-кліматологів, оскільки він має набагато сильніший вплив на глобальні температури, ніж вуглекислий газ.

За оцінками МЕА, одна тонна метану – це кліматичний еквівалент 30 тонн вуглекислого газу. МЕА оприлюднило ці шокуючі результати досліджень в тому ж звіті, де повідомляється, що викиди вуглецю від світової енергетичної галузі досягли нового рекорду в 2018 році, незважаючи на бум відновлювальної енергетики в останні роки.

Експерт аналітичного центру Sandbag Дейв Джонс заявив, що звіт доводить – глобальна вугільна промисловість "є навіть більш брудною, ніж ми думали", і її слід більш жорстко врегулювати.

Найбільшим джерелом викидів з вугільних шахт є Китай, на території якого знаходиться величезна кількість вугільних шахт, причому деякі досягають глибини понад 100 м.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині за 6 місяців вперше виробили більше електроенергії з "зелених" джерел, ніж виробила атомна і вугільна генерація разом узяті.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Місце
Китай
Тег
Green Oboz
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