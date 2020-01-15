Бойовиків звинуватили в створенні екологічної катастрофи на Донбасі

Територія Донбасу виявилася під загрозою зараження ядерними відходами з шахти "Юнком", яка знаходиться під контролем бойовиків.

Про це глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко повідомляє на сторінках свого блогу на сайті OBOZREVATEL. За її словами, протягом багатьох років шахта перебувала під пильним контролем українських природоохоронних служб, однак окупанти вирішили припинити її обслуговування.

Еколог нагадує, як в 1970-80-х роках вчені з Москви провели експериментальний ядерний вибух на території Донбасу. У підсумку на території шахти "Юність" утворився ядерний об'єкт, який було законсервовано. Довгі роки стан шахти підтримувався експертами з України, які стежили за контролем рівня забруднення і контролювали рівень грунтових вод в шахті, щоб не допустити затоплення і зараження.

"В останні два роки окупаційна влада припинила відкачувати воду. Оскільки картографічний ухил йде в бік території, контрольованій українською владою, шахтні води з окупованої території переходять на нашу територію", – відзначає Тимочко.

Тепер радіоактивні елементи через підземні горизонти можуть потрапити в річку Сіверський Донець, яка тече по території України, і стати причиною радіоактивного зараження, наголошує еколог.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що побудований на місці ядерних випробувань США ядерний могильник на Маршаллових островах в Тихому океані почав протікати, з якої випливає радіоактивний плутоній.

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