Аналитический центр Bright Blue предложил правительству Великобритании последовать примеру Сингапура и увеличить штрафы за брошенный на улице мусор до 500 фунтов (около 15,7 тыс. гривен).

Об этом сообщает Evening Standart. Эксперты центра также предложили запретить влажные салфетки, которые после использования попадают в канализацию и становятся основной причиной засорения рек и городской инфраструктуры.

Мусорный бак standard.co.uk

"Штрафы за выброс мусора должны быть увеличены до 500 фунтов за первое нарушение и существенно увеличены за дальнейшие нарушения. В Сингапуре, к примеру, штраф за первое нарушение составляет 1140 фунтов (около 36 тыс. грн) и может быть увеличен до 5680 фунтов (порядка 178 тыс. грн) для тех, кто продолжает мусорить на улицах", – уверяют эксперты.

Поддержание в чистоте общественных мест в Британии обходится налогоплательщикам в сотни миллионов фунтов в год, однако штрафы за мусор на улицах не превышают 80 фунтов (2500 грн), подчеркивают экологи из Bright Blue.

Согласно докладу центра, в стране также стоит увеличить цену многоразовых мешков из пластика, которые из-за низкой цены многие используют, как одноразовую тару. "Не подлежащий вторичной переработке черный пластик содержит пигменты, которые невозможно обнаружить при переработке или сортировке, в итоге он попадает на свалку или сжигается", – пишут экологи.

"Великобритания является мировым лидером в области смягчения последствий изменения климата. Однако мы можем и должны стать глобальным "зеленым гигантом" в области сохранения экологии. Нам нужно больше новых и амбициозных природоохранных мер, как дома, так и за рубежом. 2020 год является критическим годом для Великобритании", – подчеркивают в центре.

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