Аналітичний центр Bright Blue запропонував уряду Великобританії наслідувати приклад Сінгапуру і збільшити штрафи за кинуте на вулиці сміття до 500 фунтів (близько 15,7 тис. гривень).

Про це повідомляє Evening Standart. Експерти центру також запропонували заборонити вологі серветки, які після використання потрапляють в каналізацію і стають основною причиною засмічення річок і міської інфраструктури.

Сміттєвий бак standard.co.uk

"Штрафи за викид сміття повинні бути збільшені до 500 фунтів за перше порушення і істотно збільшені за подальші порушення. У Сінгапурі, наприклад, штраф за перше порушення складає 1140 фунтів (близько 36 тис. грн) і може бути збільшений до 5680 фунтів (близько 178 тис. грн) для тих, хто продовжує смітити на вулицях", – запевняють експерти.

Підтримка в чистоті громадських місць в Британії обходиться платникам податків в сотні мільйонів фунтів на рік, однак штрафи за сміття на вулицях не перевищують 80 фунтів (2500 грн), підкреслюють екологи з Bright Blue.

Згідно з доповіддю центру, в країні також варто збільшити ціну багаторазових мішків із пластику, які через низьку ціну багато хто використовує, як одноразову тару. "Чорний пластик, що не підлягає вторинній переробці, містить пігменти, які неможливо виявити при переробці або сортуванні, в результаті він потрапляє на смітник або спалюється", – пишуть екологи.

"Великобританія є світовим лідером в області пом'якшення наслідків зміни клімату. Однак ми можемо і повинні стати глобальним "зеленим гігантом" в області збереження екології. Нам потрібно більше нових і амбітних природоохоронних заходів, як вдома, так і за кордоном. 2020 рік є критичним роком для Великобританії", – підкреслюють в центрі.

Раніше OBOZREVATEL писав, як Швейцарія змогла домогтися лідируючих позицій в списку найбільш екологічно чистих територій планети.

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