Энергии солнца и ветра предсказали стремительный рост популярности из-за падения цены

К 2030 году энергия из солнечных и ветряных электростанций станет дешевле, чем классические ископаемые аналоги.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад аналитического центра Carbon Tracker Initiative. Ученые подсчитали, что строительство новых "зеленых" электростанций будет дешевле, чем эксплуатация угольных электростанций на всех основных рынках.

Иллюстрация yale.edu

Исследователи приводят в пример Австралию, где цены на производство "зеленой" энергии уже можно сравнивать с ценами на энергию из станций, которые работают на ископаемом топливе. Энергетики подчеркивают, что такое положение дел ставит под угрозу инфраструктуру производства энергии из угля, которую оценивают в $26 млрд.

Авторы доклады признают, что нынешняя тенденция не обязательно означает, что в течение следующего десятилетия угольная энергетика будет вытеснена с рынка. В документе отмечается, что некоторые правительства эффективно стимулируют развитие "зеленых" электростанций с помощью программ регулирования и субсидируют их, что начнет приносить им прибыль в течение следующих десяти лет.

Также исследователи отмечают, что солнечная энергия и энергия ветра уже дешевле в большей части Китая и половине австралийских станций. При этом в отчете говорится, что угольная энергетика будет оставаться на рынке дольше, если ее будут субсидировать.

В заключение эксперты из Carbon Tracker Initiative призывают правительства блокировать новые угольные проекты и постепенно прекращать работу существующих электростанций, что позволит возобновляемым источникам энергии конкурировать с ними на равных условиях.

"Инвестиции в уголь могут стать "мертвыми активами". Анализ показал, что правительства рискуют потратить более 600 млрд долларов США впустую", – говорится в отчете.

Ранее OBOZREVATEL писал, что резкий переход на возобновляемую энергетику угрожает глобальной финансовой системе и благополучию стран, которые занимаются экспортом нефти и газа.

В мире придумали сьедобный стакан для кофе! Читайте "зеленые" новости в Telegram GreenOboz