Енергії сонця та вітру передбачили стрімке зростання популярності через падіння ціни

До 2030 року енергія з сонячних і вітряних електростанцій стане дешевшою, ніж класичні аналоги.

Про це пише The Guardian з посиланням на доповідь аналітичного центру Carbon Tracker Initiative. Вчені підрахували, що будівництво нових "зелених" електростанцій буде більш дешевим, ніж експлуатація вугільних електростанцій на всіх основних ринках.

Ілюстрація yale.edu

Дослідники наводять як приклад Австралію, де ціни на виробництво "зеленої" енергії вже можна порівнювати з цінами на енергію зі станцій, які працюють на викопному паливі. Енергетики наголошують, що такий стан справ ставить під загрозу інфраструктуру виробництва енергії з вугілля, яку оцінюють в $26 млрд.

Автори доповіді визнають, що нинішня тенденція не обов'язково означає, що протягом наступного десятиліття вугільна енергетика буде витіснена з ринку. У документі наголошується, що деякі уряди ефективно стимулюють розвиток "зелених" електростанцій за допомогою програм регулювання і субсидують їх, що почне приносити їм прибуток протягом наступних десяти років.

Також дослідники зазначають, що сонячна енергія та енергія вітру вже дешевше в більшій частині Китаю і половині австралійських станцій. При цьому в звіті говориться, що вугільна енергетика залишатиметься на ринку довше, якщо її будуть субсидіювати.

На закінчення експерти з Carbon Tracker Initiative закликають уряди блокувати нові вугільні проєкти і поступово припиняти роботу наявних електростанцій, що дозволить поновлюваним джерелам енергії конкурувати з ними на рівних умовах.

"Інвестиції в вугілля можуть стати "мертвими активами". Аналіз показав, що уряди ризикують витратити понад 600 млрд доларів США даремно", – йдеться в звіті.

Раніше OBOZREVATEL писав, що різкий перехід на відновлювану енергетику загрожує глобальній фінансовій системі і благополуччя країн, які займаються експортом нафти і газу.

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