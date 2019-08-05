Найдревніша на Землі: ТОП фактів про альтернативну енергію, про які ви не здогадувались

На сьогоднішній день біомаса - це один з найдавніших з джерел енергії, які використовують на Землі. Так, тисячі років тому людина навчилася застосовувати горіння деревини для опалення та приготування їжі. До біомасі відносять всі органічні речовини – наземна і морська рослинність, відходи тваринного і рослинного походження, людської життєдіяльності.

Біомаса отримує свою енергію під впливом сонячних променів. На сьогоднішній день це єдиний енергетичний ресурс природного походження, що містить в достатній кількості вуглець для заміни викопного палива. Але на відміну від нього, біомаса не вимагає великого часу для відновлення.

Енергія з біомаси - тренд нової енергетики

Фотосинтез

У процесі фотосинтезу рослини перетворюють енергію, отриману від сонячних променів, в енергію хімічних зв'язків органічних речовин.

Типи біомаси

1. Деревина та деревні відходи

Вважається найпоширенішим видом біомаси. На деревопереробних і целюлозних підприємствах близько 50% сировини йде у відходи. Дуже серйозною проблемою є утилізація цього сміття, що спричиняє за собою значне зростання невиробничих витрат.

Вихід простий – використовувати тирсу, щепу, відходи виробництва фанери, кору для виробництва паливних гранул (пеллет). Сировина проходить процес подрібнення, потім його сушать і пресують в спеціальні гранули. Пелети – це якісне та екологічно чисте паливо.

Пелети – якісне та екологічно чисте паливо OBOZREVATEL

2. Побутові відходи

Спалювання сміття перетворює промислові і побутові відходи в один з найефективніших джерел енергії. В одній тонні сміття міститься приблизно енергія 2 тонн кам'яного вугілля.

Не завжди сміття – це біомаса. Наприклад, велика кількість енергії виходить з переробки пластику. Підприємства, які переробляють побутові відходи, генерують електроенергію, яку можна порівняти з роботою невеликих вугільних ТЕЦ.

Спалювання сміття - теж джерело отримання енергії OBOZREVATEL

3. Біогаз

Мікроорганізми теж можуть виробляти енергію. В процесі біологічного розкладання відходів рослинного, тваринного походження і діяльності людського організму, утворюється газ метан. Це газ без кольору і запаху, небезпечний – може викликати вибух і спалахнути.

На полігонах по переробці сміттєвих відходів збирають метан, очищають його і використовують як паливо. Як правило, метанове бродіння біомаси відбувається в спеціальних резервуарах з підігрівом і перемішуванням.

Біогаз накопичується в спеціальних сховищах, проходить процес очищення і використовується для виробництва тепла, електрики, пара і автомобільного палива.

З біо-відходів виробляють енергію OBOZREVATEL

4. Біопаливо

Приклади біопалива – це біоетанол і біодизель. Біоетанол - це спиртове паливо (етиловий спирт). Будь-який органічний матеріал, що містить целюлозу, крохмаль або цукор, можна шляхом бродіння переробити в етанол.

Наприклад, велика частина етанолу, виробленого в Сполучених Штатах, переробляється з кукурудзи. Практично весь бензин, який продається в США, містить близько 10 % етанолу – відомий як E10. У 2011 році Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) затвердило введення E15 (15 % етанолу, 85 відсотків бензину). Паливо, що містить 85% етанолу і 15% бензину (E85) вважається в цій країні альтернативним паливом.

Біопаливо в світі застосовується все активніше OBOZREVATEL

Біодизель - це паливо, отримане шляхом хімічної реакції спирту з рослинними оліями і жирами тваринного походження. Так, в США левова частка біодизеля виробляється з соєвого масла. В Європейських країнах – з ріпаку.

Біодизель найчастіше змішують з нафтовим дизельним паливом в співвідношенні 2% (B2), 5% (B5) або 20% (B20). Він також може бути використаний у якості чистого біодизелю (B100). Це один з найбільш швидко зростаючих видів палива для транспорту в США за темпами завоювання ринку. Біодизель практично не містить сірки, тому вважається екологічно чистим.

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