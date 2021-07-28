Женщину из-за символического купальника перепутали со свингером. Фото

Женщину по имени Линда приняли за свингера из-за того, что она пришла на пляж в купальнике с ананасами. Именно этот фрукт часто ассоциируется со свингерами.

Ее супруг также появился на людях в плавках с нарисованным ананасом, сообщает издание The Sun. Женщина отметила, что все окружающие были с ними очень милыми в общении (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Когда же Линде стало известно, какую нелепую ошибку она допустила, выбрав купальник с ананасами, ее разочарованию не было предела.

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Стоит также отметить, что большинство пользователей в сети, которые узнали об этой истории, тоже не подозревали, что ананас является своеобразным символом свингерства.

Линда расстроилась еще и по той причине, что до недавнего времени вещи с принтом в виде ананасов ей очень нравились. Однако после произошедшей истории она решила отказаться от подобных покупок.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что женщина, которая родила одного из самых больших младенцев за последние двадцать лет в Великобритании, призналась, что была уверена в том, что родит близнецов. Ее живот был слишком большим. Малыш Ронни-Джей Фьютрелл появился на свет с весом 11 фунтов 5 унций (более 5 кг). Акушерки настолько были удивлены весом мальчика, что взвешивали его несколько раз.