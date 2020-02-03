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3 февраля • обновлено в 18:03
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В стаю горилл внедрили робота-шпиона: "это напоминает Марка Цукерберга..."

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С семьей горилл провели эксперимент по внедрению детеныша-робота, что снова натолкнуло сеть на размышления о происхождении программиста Марка Цукерберга.

Видео с реакцией приматов показали на канале BBC в YouTube.

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Отмечается, что маленького робота замаскировали под детеныша гориллы, научили его имитировать естественные движения.

Гориллы сразу довольно осторожно восприняли "пополнение" в группе, после привыкли и даже пригласили играть, но попытка перейти непосредственно к забавам закончилась провалом робота и потерей интереса к нему.

В комментариях стали рассуждать, что было бы, если бы инопланетные существа таким же образом стали экспериментировать над людьми, - а потом предположили, что таким экспериментом уже мог стать изобретатель Facebook Марк Цукерберг.

В сети есть ряд статей с доказательствами, почему он может быть гуманоидом. В частности, конспирологи обращают внимание на подозрительную символику на одежде, странные движения при ходьбе и во время трапезы, оговорки в речи.

"А представьте, если бы инопланетяне провернули такое с людьми", "А откуда ты думаешь взялся Цукерберг?", "Это мне напоминает, как Марк Цукерберг пытается смешаться с людьми", - эти комментарии под видео собрали тысячи "лайков".

В стаю горилл внедрили робота-шпиона: "это напоминает Марка Цукерберга..."
В стаю горилл внедрили робота-шпиона: "это напоминает Марка Цукерберга..."

Напомним, ранее сеть повеселило, как Алишер Моргенштерн побил рекорд Оксимирона.

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