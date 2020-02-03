У зграю горил впровадили робота-шпигуна: "це нагадує Марка Цукерберга..."

З родиною горил провели експеримент з впровадження дитинча-робота, що знову наштовхнуло мережу на роздуми про походження програміста Марка Цукерберга.

Відео з реакцією приматів показали на каналі BBC в YouTube.

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Відзначається, що маленького робота замаскували під дитинча горили, навчили його імітувати природні рухи.

Горили відразу досить обережно сприйняли "поповнення" в групі, після звикли і навіть запросили грати, але спроба перейти безпосередньо до забав закінчилася провалом робота і втратою інтересу до нього.

У коментарях стали міркувати, що було б, якби інопланетні істоти таким самим чином стали експериментувати над людьми, - а потім припустили, що таким експериментом вже міг стати винахідник Facebook Марк Цукерберг.

У мережі є ряд статей з доказами, чому він може бути гуманоїдом. Зокрема, конспірологи звертають увагу на підозрілу символіку на одязі, дивні рухи при ходьбі і під час трапези, обмовки в мові.

"А уявіть, якби інопланетяни провернули таке з людьми", "А звідки ти думаєш взявся Цукерберг?", "Це мені нагадує, як Марк Цукерберг намагається змішатися з людьми", - ці коментарі під відео зібрали тисячі "лайків".

Нагадаємо, раніше мережу повеселила, як Алішер Моргенштерн побив рекорд Оксімірона.

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